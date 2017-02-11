Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şehit 3 çocuk babasıydı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şehit 3 çocuk babasıydı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Güney Mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. ŞEhidin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Güney Mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. ŞEhidin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün (40) Denizli'nin Acıpayam ilçesi Güney Mahallesi'ndeki ailesine acı haber verildi. Acı haberi şehidin anne ve babasına Acıpayam İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Güdül, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, akşam saatlerinde acı haberi ulaştırdı. Oğullarının şehadet haberini alan anne Menendi ve baba Ali Güngör, hastaneye kaldırıldı.
Şehidin evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Şehidin evine dev Türk bayrakları asıldı. Haberi duyan akraba ve komşuları taziye için ailenin yanına Emin Güngör'ün şehit olduğu haberini akın etti. Bir süre önce kalp ameliyatı olan baba 82 yaşındaki Ali Güngör ve anne 76 yaşındaki Menendi Güngör, acı haberi alınca fenalaştı. Hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Güngör çifti, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şehit uzman çavuş Emin Güngör'ün aynı mahallede oturan eşi Ayşe Güngör ve 3 çocuğuna ise haberi, Denizli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog verdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Şehit Uzman Çavuş Emin Güngör'ün, Çanakkale Gelibolu 18.Mekanize Piyade Tugay Bölüğünde görevli olduğu ve 18 yıldır asker olarak görev yaptığı öğrenildi.
Öte yandan şehidin cenazenin pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.
(Medeni Topaloğlu - Yunus Bayraktar/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türk Büro-Sen Genel Başkanı silahlı saldırıya uğradı
'Bence iki pozisyon da penaltı'
Müşteri gibi binip taksiciyi soydular
Kurtulmuş'tan 'partili cumhurbaşkanı' eleştirilerine yanıt
'Ozan ve Volkan'a yapılan tezahüratlardan rahatsızlık duydum'
'Bugünkü sistem sürdürülebilir değil'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı!
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı!
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Erdoğan'dan sonra ne olacak?
Erdoğan'dan sonra ne olacak?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türk Büro-Sen Genel Başkanı silahlı saldırıya uğradı
Türk Büro-Sen Genel Başkanı silahlı saldırıya uğradı
'Bence iki pozisyon da penaltı'
'Bence iki pozisyon da penaltı'
Müşteri gibi binip taksiciyi soydular
Müşteri gibi binip taksiciyi soydular
Kurtulmuş'tan 'partili cumhurbaşkanı' eleştirilerine yanıt
Kurtulmuş'tan 'partili cumhurbaşkanı' eleştirilerine yanıt
'Ozan ve Volkan'a yapılan tezahüratlardan rahatsızlık duydum'
'Ozan ve Volkan'a yapılan tezahüratlardan rahatsızlık duydum'
'Bugünkü sistem sürdürülebilir değil'
'Bugünkü sistem sürdürülebilir değil'
Uyuyan adamın telefonunu böyle çaldı
Uyuyan adamın telefonunu böyle çaldı
Tunceli Valiliğinden çatışma açıklaması
Tunceli Valiliğinden çatışma açıklaması
'Bu yıl 1.5 milyon Ukraynalı turist bekliyoruz'
'Bu yıl 1.5 milyon Ukraynalı turist bekliyoruz'
Şehit 3 çocuk babasıydı
Şehit 3 çocuk babasıydı
Bahçeli'den sağduyu çağrısı!
Bahçeli'den sağduyu çağrısı!
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English