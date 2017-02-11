11.02.2017 22:56 Şehit 3 çocuk babasıydı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Güney Mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. ŞEhidin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Güney Mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. ŞEhidin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün (40) Denizli'nin Acıpayam ilçesi Güney Mahallesi'ndeki ailesine acı haber verildi. Acı haberi şehidin anne ve babasına Acıpayam İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Güdül, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, akşam saatlerinde acı haberi ulaştırdı. Oğullarının şehadet haberini alan anne Menendi ve baba Ali Güngör, hastaneye kaldırıldı.

Şehidin evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Şehidin evine dev Türk bayrakları asıldı. Haberi duyan akraba ve komşuları taziye için ailenin yanına Emin Güngör'ün şehit olduğu haberini akın etti. Bir süre önce kalp ameliyatı olan baba 82 yaşındaki Ali Güngör ve anne 76 yaşındaki Menendi Güngör, acı haberi alınca fenalaştı. Hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Güngör çifti, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit uzman çavuş Emin Güngör'ün aynı mahallede oturan eşi Ayşe Güngör ve 3 çocuğuna ise haberi, Denizli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog verdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Şehit Uzman Çavuş Emin Güngör'ün, Çanakkale Gelibolu 18.Mekanize Piyade Tugay Bölüğünde görevli olduğu ve 18 yıldır asker olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan şehidin cenazenin pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu - Yunus Bayraktar/İHA)

