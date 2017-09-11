11.09.2017 14:43 Şehir sular altında

Güney Kore'nin Busan şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı selde caddeler, binalar ve arabalar sular altında kalırken, bazı uçaklar acil iniş yaptı. Güney Kore'nin Busan şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı selde caddeler, binalar ve arabalar sular altında kalırken, bazı uçaklar acil iniş yaptı.

Güney Kore'nin Busan kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle caddeleri su bastı. Onlarca bina ile arabanın sular altında kaldığı, birçok uçağın farklı havalimanlarına geçici olarak iniş yaptığı belirtildi. Gimhae Uluslararası Havalimanı'nın iç hatlar terminalini de su bastığı öğrenildi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla birçok anaokulu ve okul tatil edildi. Üç gecekondunun çöktüğü bildirilirken, yaralı veya ölü olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Yetkililer, şiddetli yağışların etkili olduğu Busan şehrinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.



