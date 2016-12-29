29.12.2016 14:42 Şehir mezarlığı kavşağında kaza: 2 yaralı

Malatya'da Şehir Mezarlığı kavşağında iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Malatya'da Şehir Mezarlığı kavşağında iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Dilek yolu Şehir Mezarlığı kavşağında yaşandı. Ahmet B. yönetimindeki 44 EN 975 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 AE 837 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Ahmet B.'nin kullandığı araçta bulunan Cengiz K. ile Zeynep B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.



Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

