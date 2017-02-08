08.02.2017 09:58 Şehir magandaları kamerada

İstanbul Eyüp'te silahla etrafa ateş ederek minibüs içinde iki kişinin yaralanmasına neden olan şehir magandaları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimlikleri belirlenen magandalarını polis yakalamak için çalışma başlatırken, Gaziosmanpaşa'da başka bir şehir magandası polis tarafından silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. İstanbul Eyüp'te silahla etrafa ateş ederek minibüs içinde iki kişinin yaralanmasına neden olan şehir magandaları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimlikleri belirlenen magandalarını polis yakalamak için çalışma başlatırken, Gaziosmanpaşa'da başka bir şehir magandası polis tarafından silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Eyüp Yıldıztabya Mahallesi Alibeyköy Caddesi'nde dün yaşanan olayda bir araçtan etrafa ateş açılmış, kurşunlar o sırada caddeden geçen Gaziosmanpaşa - Aksaray hattında çalışan bir minibüsün camından içeri girmişti. Minibüste bulunan vatandaştan bazıları minibüsün kırılan camlarından dolayı hafif şekilde yaralanırken olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde etrafa ateş açan magandalar araçla hızla kaçıyor. O anlarda görüntüye kurşunların hedefi olan minibüs giriyor. Çevredeki vatandaşlar da silah sesleri ile kaçmaya çalışırken, bir diğer grup da silahları ile koşarak kaçan aracı kovalıyor. Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir magandaların kimliğini tespit ederek magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa'da trafikte etrafa ateş açan şehir magandası polisten kaçamadı. Öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde, trafikte kızdığı şahsa ateş açmış, seken kurşunlardan bir kadın hafif şekilde yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri magandayı kısa sürede silahıyla birlikte yakaladı. İfadesi tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

(Cenk İşver/İHA)

