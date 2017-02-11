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Şehir hastanesinde vale hizmeti
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Şehir hastanesinde vale hizmeti

Türkiye'nin açılan ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi, otel konforunda verdiği hizmetle herkesin takdirini kazanıyor.

Türkiye'nin açılan ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi, otel konforunda verdiği hizmetle herkesin takdirini kazanıyor.
2013 yılında yapımına başlanılan Mersin Şehir Hastanesi, 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açılmıştı. Hafta başında hizmet vermeye başlayan hastaneden 5 günde 20 bin kişiye yakın kişi hizmet alırken, hastanenin otel konforunda verdiği hizmet herkesin takdirini kazanıyor. Hastane, özellikle acil servise gelen hastalar ve hasta yakınları için 'vale' hizmeti vererek bir sorunu daha ortadan kaldırdı. Hastanenin acil servisi önüne gelen hastaları karşılayan valeler şoföre istediği takdirde araçlarını kendisinin otoparka park edebileceğini söylüyor. Araç sürücüsü kabul ederse vale şoföre bir kart vererek, aracı alıp otoparka götürüyor. Hasta ve yakınını hastaneden çıkarken ise araç sürücüsü kartı valeye veriyor ve aracı ayağına kadar getiriliyor.

"4 BİN KAPASİTELİ OTOPARK MEVCUT "
Vale hizmetiyle ilgili açıklama yapan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Aydın, Mersin Şehir Hastanesi'nde şu anda 4 bin kapasiteli otoparkın mevcut olduğunu belirterek, "Bu konfor zaten otopark açısından sağlanmış durumda. Bir alışveriş merkezi tarzı otoparklardan hiçbir farkı yok. Hatta daha da uygun sistemde kullanılabiliyor. Bunun dışında bizim eksik yönümüzü tespit etmiştik, vale hizmeti. Bu vale hizmetlerinde, özellikle hasta acil servise geldiğinde derdi aracını bırakmak oluyor ve hastayı ortada bırakıyor. Hastayı taşımacılar sedyeye alıyor ve içeri götürüyor. Hasta yakını o panikle ya arabasını bırakıyor ya da arabayı ortada bırakıp hasta ile gidiyor. O yüzden bunu engellemek amacıyla hastanemizde vale hizmetini vermeye başladık. Vale hizmetinde de özellikle yine acil servislerimize hasta geldiğinde aracın yanına hemen vale olarak çalışan bir arkadaşımız yanına gidiyor, aracınızı teslim alabiliriz diyor. Araç sürücüsü bunu kabul ederse kendisine bir kar veriyoruz, o kartı alıp hastasının yanına geçiyor ve işi bittiğinde vale hizmet görevlisine kartını uzattığında bekliyor, aracı ayağına kadar getiriliyor. Bu şekilde hiçbir ücret alınmadan, para talep edilmeden bu hizmet verilmektedir" diye konuştu.

"HASTANIN HASTANEDE İŞİ BİTENE KADAR YARDIMCI ELEMAN YANINDAN AYRILMIYOR"
Hastanenin içinde de hasta ve yakınlarına çok büyük konfor sağladıklarını belirten Aydın, "Hastanemizin içine giren hastamızın ihtiyacı var. Mesele engelli, yaşlı, yürüyemeyecek durumda veya ağır hasta. Bu hastamızı biz anında tekerlekli sandalye hizmeti veriyoruz veya duruma daha kötüyse sedye hizmeti veriyoruz. Hasta geldi, durumu iyi ama yürüme problemi var. Hemen bir personelimiz yanına geliyor ve nereye gideceksiniz diye soruyor. Hastamız nereye gidecekse kaydını alıyor, kaydını aldıktan sonra polikliniğe götürülüyor, poliklinikten çıktıktan sonra laboratuvar veya film hizmetlerine götürüyor. Yani hastanın hastanede işi bitene kadar yardımcı eleman yanında duruyor. Bu şekilde işler çok hızlı şekilde çözülüyor" dedi.
Vale hizmetinden faydalanan vatandaşlar ise ilk kez böyle bir hizmeti aldıklarını, hizmeti görünce önce şaşırdıklarını sonra ise mutlu olduklarını ifade etti.
(Koray Ünlü / İHA)
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