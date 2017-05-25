Şehir hastanesinde çocuklara özel uygulama

Isparta Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde çocuklar, ameliyat korkusu yaşamamaları için ameliyathaneye balonlarla süslenmiş akülü araçlarla götürülüyor.

Isparta Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde çocuklar, ameliyat korkusu yaşamamaları için ameliyathaneye balonlarla süslenmiş akülü araçlarla götürülüyor.

Isparta Şehir Hastanesinde çocuklar, balonlarla süslenmiş akülü araçla ameliyata gidiyor. Uygulamada şimdilik sadece 2 araç var. Kız çocukları için kırmızı, erkek çocukları için mavi olarak tasarlanan akülü arabalar, ameliyata girecek olan çocuklar tarafından kullanılıyor. Ameliyathaneye kendi kullandıkları araçla güle oynaya giden minik hastalar, ameliyat öncesi hastanede araba ile bir tur atmayı da ihmal etmiyorlar.

Çocukların ameliyat korkularını yenmeleri için uygulama başlattıklarını söyleyen Isparta Şehir Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, "Çocuklarımız artık sedyelerde değil, akülü araçlarla daha keyifli bir şekilde ameliyatlarına girecekler. Kızımız İdil için kırmızı bir arabayı tercih ettik. Özer için de mavi bir aracı tercih ettik. KBB Çocuk Cerrahisi gibi servislerimizde ameliyata giden yolculuklar daha keyifli olacak" dedi.



"BÜYÜYÜNCE DOKTOR OLACAĞIM"

Sünnet olmak için hastaneye gelen Özer Gül, "6 yaşındayım. Erkekliğe ilk adımımı atacağım. Sünnet olmaya akülü araba ile gidiyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Arabayı sürmek çok eğlenceli. Kendi odamdan ameliyathaneye kadar araba ile gideceğim. Büyüyünce ben de doktor olacağım. Doktor olduktan sonra sünnet için gelen çocuklar da benim gibi akülü araba ile ameliyathaneye gitmesi için çalışacağım. Araba ile hastane içinde tur attık. Doktorlar bizlerin eğlenmesi için ellerinden ne geldiyse yaptılar" diye konuştu.

Fıtık operasyonu geçirecek olan İdil Çınar da, "6 yaşındayım. Bugün ben de ameliyat olacağım. Ameliyata bu şekilde girmek çok eğlenceli bir şey. Ameliyat dendiği zaman korkutucu geldi ama bu görüntüyü gördükten sonra bütün fikirlerim değişti. Hastaneye geldiğim zaman ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Ben de büyüyünce doktor olacağım ve benim gibi hastaneye gelen çocukların benim gibi ameliyat olmasını sağlayacağım. Bizlere bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim" dedi.

(Ferhat Kaya / İHA)