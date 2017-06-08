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Şehidin tek bir hayali vardı
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Şehidin tek bir hayali vardı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in en büyük hayalinin prefabrik evde yaşayan ailesine bir ev almak olduğu öğrenildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in en büyük hayalinin prefabrik evde yaşayan ailesine bir ev almak olduğu öğrenildi.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada dün şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin, memleketi Burdur Güneyyayla köyünde düzenlenen cenaze töreninin gözyaşları arasında ve yağmur altında toprağa verildi.

EN BÜYÜK HAYALİ AİLESİNE EV ALMAKTI
Hikmet Zengin'in en büyük hayalinin ailesine güzel bir ev almak olduğu öğrenildi. Memleketi Burdur'a 15 gün önce gelen şehit Hikmet Zengin, yaşadıkları prefabrik evin yerine güzel bir ev almak istediğini babası Ali Yaver Zengin'e söyleyerek, ailesini sevindirmişti. Şehit Hikmet Zengin'in evinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Barınma Yardımları kapsamında Burdur merkez Güneyyayla'da belirlenen 5 aileden bir tanesi olduğu, 2+1 ve 54 metrekare büyüklüğünde prefabrik ev olduğu ve 1,5 yıl önce devlet eliyle inşa edildiği öğrenildi.

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