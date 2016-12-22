Şehidin naaşı Kırklareli'ne ulaştı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El-Bab operasyonunda şehit olan Astsubay Göktan Özüpek'in naaşı Kırklareli'ne getirildi.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El-Bab operasyonunda şehit olan Astsubay Göktan Özüpek'in naaşı Kırklareli'ne getirildi.
Kırklarelili şehit Astsubay Göktan Özüpek'in naaşı askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Havalimanına ardından karayoluyla memleketi Kırklareli'ne getirildi. Binlerce kişinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı yakınlarının gözyaşları arasında Kırklareli Devlet Hastanesi morguna konuldu.