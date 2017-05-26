Şehidin naaşı eşi ve çocuklarıyla aynı uçakta geldi

Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesi, eşi ve çocuklarının bulunduğu uçakla Samsun'a getirildi.

Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesi, eşi ve çocuklarının bulunduğu uçakla Samsun'a getirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Samsun Termeli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Özdemir'in naaşı Samsun-Çarşamba Havalimanına akşam saatlerinde getirildi. Şehidin eşi Ebru Özdemir, 7 yaşındaki oğlu Burak Özdemir ve 2 yaşındaki oğlu Kaan Özdemir, babalarının cenazesiyle aynı uçakta Samsun'a getirildi.



"OĞLUM SENİN DAHA ÇOK HAYALLERİN VARDI"

Anne Ayşe Özdemir, kadın astsubayların desteğiyle sedyede oğlunun cenazesinin gelmesini bekledi. Oğlunun cenazesinin cenaze aracını konulmasından sonra sedyeyle oğlunun yanına giden anne Ayşe Özdemir, oğlunun tabutuna son kez dokunarak, "Oğlum senin daha çok hayallerin vardı" diyerek ağıt yaktı.

Şehidin naaşı, havalimanındaki törenin ardından Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi yarın saat 13.00'te morgdan alınarak Terme'nin Sakarlı Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alınacak. Daha sonra ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehidin havalimanındaki karşılama törenine Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Garnizon Komutanı Alb. Ünsal Ağaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Turan Çakır, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Erdi Demür - Şahin Binici / İHA)