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Şehidin minik oğlu annesinin gözyaşlarını sildi
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Şehidin minik oğlu annesinin gözyaşlarını sildi

Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Özel Kuvvetler mensubu İstihkam Yüzbaşı Alper Kocaman'ın ismi, eşinin öğretmenlik yaptığı Mehmet İçkale Ortaokulu'nda yaşayacak. Şehidin ismi verilen kütüphanenin açılışında gözyaşlarını tutamayan şehidin eşi Azize Kocaman'ı 3 yaşındaki oğlu gözyaşlarını silerek teselli etti.

Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Özel Kuvvetler mensubu İstihkam Yüzbaşı Alper Kocaman'ın ismi, eşinin öğretmenlik yaptığı Mehmet İçkale Ortaokulu'nda yaşayacak. Şehidin ismi verilen kütüphanenin açılışında gözyaşlarını tutamayan şehidin eşi Azize Kocaman'ı 3 yaşındaki oğlu gözyaşlarını silerek teselli etti.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Özel Kuvvetler mensubu İstihkam Yüzbaşı Alper Kocaman adına şehidin eşi Azize Kocaman'ın öğretmenlik yaptığı Mehmet İçkale Ortaokulu'nda kurulan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından hayata geçirilen kütüphanenin açılışında duygusal anlar yaşandı. Şehit Yüzbaşı Alper Kocaman'ın ailesi ve görev arkadaşlarının katıldığı törende, şehidin anne ve babası açılış konuşmaları sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehidin oğlu 3 yaşındaki minik Ata Alp de, annesi Azize Kocaman'ı gözyaşlarını silerek teselli etti. Açılışın ardından kütüphaneyi gezen aile, duygusal anlar yaşadı. Minik Ata Alp, babası adına açılan kütüphanede mangala oyunu oynadı.

"HALA GÖREVDEYMİŞ GİBİ GELİYOR"
Şehidin eşi Azize Kocaman, çok zor bir 7 ayın geçtiğini belirterek, "Hala dün gibi, zaten sürekli görevdeydi yine görevdeymiş gibi geliyor bize. Ben bu okulda görev yapıyorum, ismi daha önce Akıncı Üssü'nde bir okula verilmişti zaten. Bizim de bu okulda kütüphanemiz yoktu. Sonra Şehit Kütüphaneleri Topluluğu bana ulaştı. Biz de dedik zaten okulumuzda kütüphane yok, seviniriz. O şekilde devre arkadaşları da yardımda bulundular. Onların da katkılarıyla güzel bir kütüphane yapmaya çalıştık. Artık ismi burada, benim olduğum okulda yaşayacak. Çok güzel, çok gurur verici her şeyden önce" şeklinde konuştu.
Şehidin babası Osman Kocaman ise gözleri dolarak, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Adının verilmesi güzel bir şey tabii ki, ne diyeyim vatan sağolsun" ifadesini kullandı.

"AMACIMIZ TÜM İLLERİMİZDE ŞEHİTLERİMİZİN ADINA KÜTÜPHANELER OLUŞTURMAK"
Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Ankara Koordinatörü Sağlık Astsubayı Sercan Kürklü de topluluğun faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri aktardı:
"Şehit İstihkam Yüzbaşı Alper Kocaman Kütüphanesi'ne bazı anıları sığdırmaya çalıştık. Şehit Kütüphaneleri Topluluğu olarak bu bizim bir yıl içerisinde açtığımız 62. kütüphanemiz. Bu topluluk tamamen gönüllülerden bir araya gelmiş ve sosyal medyadan organize olan bir topluluk. Hiçbir resmi kurumla bağlantısı olmayan bir topluluk. Aslında çıkış noktası şehitlerimizin devre arkadaşlarının şehitlerimizin adını yaşatmak istemesiyle ortaya çıkan bir topluluk. Amacımız tüm illerimizde şehitlerimizin adına kütüphaneler oluşturmak. Burada bu kütüphaneyi açtığımız için onun mutluluğunu ve onurunu yaşamaktayız. Keşke hiç şehidimiz olmasa ama biz ant içiyoruz hiçbir şehidimizi unutmamaya ve onların isimlerini sonsuza kadar yaşatmaya."
Topluluk, 2017 yılı sonuna kadar 12 tane kütüphane daha açmayı hedefliyor. Şehit Yüzbaşı Alper Kocaman, 4 Kasım 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin Tall Jijan bölgesinde terör örgütü unsurlarınca yapılan saldırıda şehit olmuştu. Yüzbaşı Kocaman, söz konusu saldırı öncesinde ise bir uzman çavuşun hayatını kurtarmıştı.
(Goncagül Özcan - Emre Yüzügüldü - Ömer Çetin/İHA)

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