08.09.2017 21:42 Şehidin ikizi kazada öldü

Amasyalı şehit Mustafa Bilgili'nin ikizi Ramazan Bilgili, Samsun'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Amasyalı şehit Mustafa Bilgili'nin ikizi Ramazan Bilgili, Samsun'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

18 Şubat 2016'da Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen erlerden Mustafa Bilgili'nin Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan ikiz kardeşi Ramazan Bilgili, Samsun'un Kavak ilçesinde kullandığı çekiciden indikten sonra yolun karşısına geçerken İbrahim Ünlü yönetimindeki 38 AZ 732 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Suluova Kaymakamlığında makam şoförlüğü yapan 22 yaşındaki Bilgili kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyük üzüntü duyduğu kazaya Samsun'dan dönerken rastlayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, evli ve bir çocuk babası Bilgili'nin babası Recep ile annesi Nilgün Bilgili'nin hac vazifesine yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunduğunu söyledi.

(Murat Çelik A. / İHA)

