Şehidin eşine acı haber ulaştı

Hakkari Çukurca'dan Van'a gitmekte olan askeri konvoya roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucu şehit olan Yüzbaşı Murat Üçöz'ün Kayseri'de bulunan eşi Buket Üçöz'e acı haberi verildi.
Hakkari Çukurca'dan Van'a gitmekte olan askeri konvoya roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucu şehit olan Yüzbaşı Murat Üçöz'ün Kayseri'de bulunan eşi Buket Üçöz'e acı haberi verildi. Dün gece saatlerinde Çukurca'dan Van'a gitmekte olan ve askeri personeli taşıyan konvoya teröristlerce roketatar ve silahlarla yapılan saldırıda Yüzbaşı Murat Üçöz şehit olmuş, 6 asker de yaralanmıştı. Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz'ün Kayseri'de bulunan eşi Buket Üçöz'a yetkililer tarafından acı haberi verildi. Üçöz'ün evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları da eve akın etti. (Turan Bulut /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.