Şehidin eşine acı haber ulaştı

Hakkari Çukurca'dan Van'a gitmekte olan askeri konvoya roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucu şehit olan Yüzbaşı Murat Üçöz'ün Kayseri'de bulunan eşi Buket Üçöz'e acı haberi verildi.

Hakkari Çukurca'dan Van'a gitmekte olan askeri konvoya roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucu şehit olan Yüzbaşı Murat Üçöz'ün Kayseri'de bulunan eşi Buket Üçöz'e acı haberi verildi.

Dün gece saatlerinde Çukurca'dan Van'a gitmekte olan ve askeri personeli taşıyan konvoya teröristlerce roketatar ve silahlarla yapılan saldırıda Yüzbaşı Murat Üçöz şehit olmuş, 6 asker de yaralanmıştı. Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz'ün Kayseri'de bulunan eşi Buket Üçöz'a yetkililer tarafından acı haberi verildi. Üçöz'ün evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları da eve akın etti.

(Turan Bulut /İHA)