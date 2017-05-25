Şehidin cenazesinin başından bir an olsun ayrılmadılar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın (25) cenazesi, Samsun'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın (25) cenazesi, Samsun'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın cenazesi sabah saatlerinde Samsun Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi buradan helallik alınmak üzere Çatalarmut Mahallesi'ndeki evine götürüldü.



YARALANAN ARKADAŞLARI DA CENAZEYE KATILDI

Şehidin aynı çatışmada yaralanan iki arkadaşı şehidin cenazesinin başından bir an olsun ayrılmadı. Şehidin erkek kardeşi Hakan Yılmaz ise abisinin özel harekat kamuflajını üstüne giyerek dik duruşuyla taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Mehmet Yılmaz ve annesi Hatun Yılmaz, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Evin önünden alınan helalliğin ardından, cenaze Samsun Büyük Cami'ye getirildi. Şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Garnizon Komutanı Alb. Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Şehit Mesut Yılmaz ile birlikte çatışmaya girip gazi olan polis memurları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi düzenlenen törenin ardından Kıranköy Mezarlığı Polis Şehitliği'ne defnedildi.

(Erdi Demür - Şahin Binici /İHA)