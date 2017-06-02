Şehidin cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Şırnak Şenoba'daki helikopter kazasında şehit olan Albay Gökhan Peker, Çatalca Nakkaş Köyü Meydanı'nda cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nakkaş Köyü Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

Şırnak Şenoba'daki helikopter kazasında şehit olan Albay Gökhan Peker, Çatalca Nakkaş Köyü Meydanı'nda cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nakkaş Köyü Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

Şırnak Şenoba'da helikopter kazasında şehit olan Albay Gökhan Peker'in naaşı bugün saat 12:00 sıralarında Çatalca Nakkaş Köyü'ndeki baba ocağına getirildi.Alınan helalliğin ardında şehidin cenazesi Nakkaş Köyü Meydanı'na getirildi. Cenaze namazı, katılımın yüksek olması nedeniyle Baba Nakkaş Camii'nin yakınındaki köy meydanından kılındı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Milletvekili Engin Altan, İstanbul Valisi Vasip Şahin,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, şehit albayın annesi Semra Peker,eşi Nilay Peker on yaşındaki oğlu Kaan Peker , dört yaşındaki oğlu Kerem Peker, şehidin kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından tören mangasının omuzlarında şehidin cenazesini, cenaze aracına götürdü. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin yakınlarına yanına giderek, başsağlığı diledi. Cenaze aracı mezarlığa doğru hareket ederken, vatandaşlar asker selamıyla şehidi selamladı. Bir süre sonra cenaze aracı durdurularak, şehidin annesi ve eşi cenaze aracına bindi. Vatandaşlar da şehidin naaşının bulunduğu cenaze aracına ellerindeki dev Türk bayrağıyla mezarlığa kadar yürüyerek eşlik ederken, çok sayıda vatandaş gözyaşı döktü. Ardından Gökhan Peker'in naaşı köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

(Alper Korkmaz/İHA)