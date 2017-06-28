Şehidin baba ocağında yas

Kilis'te askeri araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay'ın (29) Bingöl'deki baba ocağına ateş düştü.
Kilis'te askeri araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay'ın (29) Bingöl'deki baba ocağına ateş düştü. Kilis-Elbeyli Karayolu 18'inci kilometresinde kamyonet ile sivil askeri aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay şehit olmuştu. Şehit Çintay'ın Bingöl'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Acı haberi alan şehidin annesi ve yakınları fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri fenalaşanlara müdahale ederken, evin balkonuna dev Türk bayrağı asıldı. (Yılmaz Atar /İHA)
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