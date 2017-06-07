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Şehidin anne babası: Vatan sağ olsun
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Şehidin anne babası: Vatan sağ olsun

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Sabri Eryeler'in annesi Emine ve babası Muhammet Eryeler, 'Vatan sağ olsun' dediler.

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Sabri Eryeler'in annesi Emine ve babası Muhammet Eryeler, "Vatan sağ olsun" dediler.
Ordu'nun Kumru ilçesi Ortaca Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden Eryeler ailesini sevenleri acılı gününde yalnız bırakmadı. "Beni de askere alsınlar, ben de hainlerle savaşmak istiyorum" diyen acılı baba Muhammet Eryeler, "En son 3 gün önce görüştüm. İyi ve rahat olduğunu söyledi bana. Sürekli görevi gitmiyordu. Evlenmeyi düşünmüyordu ve biz de ısrar etmedik kendisine. 2,5 yıl önce göreve başlamıştı. Askerliğini bitirip göreve başladı. 5 çocuğum var ve erkek olarak en büyüğü kendisiydi. Benim oğlum gitti, beni de göreve alsınlar hain terörle çatışmak istiyorum. Sonuna kadar savaşırım. Bu bayrağı dalgalandırmak için canımı hiçe sayarım. Şartları hiç düşünmeden de çatışırım onlarla. Eğer böyle bir imkan varsa beni göreve alsınlar. Vatan sağ olsun" dedi.

"SEVİNDİM ŞEHİT OLDUĞUNA"
"Allah'ım oğluma gani gani rahmet eylesin" diyerek sözlerine başlayan acılı anne Emine Eryeler ise "Bugüne şükürler olsun diyorum oğlumun şehit olmasına rağmen. Sevindim şehit olduğuna. 1 ay önce izine geldiğinde en son o zaman görüşmüştüm. Vatan sağ olsun" şeklinde konuştu.
(Ahmet Altay/İHA)

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