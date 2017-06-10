Şehidin Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı

Şırnak Merkeze bağlı Milli Jandarma Tabur Komutanlığı unsurlarınca Namazdağı Sarıyayla mevkisinde yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında Şehit düşen Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in Ankara Beypazarı'ndaki ailesine acı haber ulaştı.
Şırnak Merkeze bağlı Milli Jandarma Tabur Komutanlığı unsurlarınca Namazdağı Sarıyayla mevkisinde yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında Şehit düşen Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in Ankara Beypazarı'ndaki ailesine acı haber ulaştı. Tiftik'in şehadet haberi Ankara Beypazarı'ndaki Dudaş Köyü'ndeki ailesine askeri yetkililerce bildirildi. Baba Alaattin Tiftik ile anne Fikriye ve kendisi gibi bekar olan ve memuriyet için atama bekleyen ablası Betül Tiftik gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan şehit evi, taziyeye gelen komşuları ve yakınlarıyla dolup taştı. 3 yıldır Şırnak'ta görev yapan öğrenilen Tiftik'in yeni tayininin çıktığı öğrenildi. Tiftik'in cenazesinin, Şırnak'ta düzenlenecek askeri törenin ardından Ankara'ya getirilerek Beypazarı İlçesi Dudaş Köyü'nde toprağa verilmesi bekleniyor. (Kaya Güneş / İHA)
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