13.02.2017 17:00 Şehidin ailesine vefa

Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli iken 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Birol Yavuz'un ailesine meslektaşları büyük bir vefa örneği gösterdi. Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli iken 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Birol Yavuz'un ailesine meslektaşları büyük bir vefa örneği gösterdi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Birol Yavuz'un geride kalan ailesinin ve yakınlarının acılarının bir nebze olsa hafifletilebilmesi ve kendilerine maddi destek sağlanması amacı ile bir süre önce ülke genelinde yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasında bugüne kadar toplanan 246 bin liralık maddi destek Polis Eşleri Kaynaşma Yardımlaşma Derneği Ordu Şubesi üyeleri tarafından şehidin eşi Hatice Yavuz'a yapılan ziyarette Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik'in eşi PEKAY Derneği Ordu Şube Başkanı Yasemin Çelik tarafından takdim edildi.

Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik'in eşi PEKAY Derneği Ordu Şube Başkanı Yasemin Çelik, "Bir aile olmanın kıymetli göstergesi ve merhum meslektaşımızın geride kalan ailesine unutulmadığının ifadesi olan bu günümüzde birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket edilmiş olmanın memnuniyetini duyuyoruz. Duyarlılık gösteren tüm personelimize teşekkür ederiz" dedi.

(Metin Akyürek/İHA)

