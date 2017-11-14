14.11.2017 17:09 Şehidin adının verildiği operasyonda PKK'ya büyük darbe

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 38 günlük evliyken şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın adının verildiği operasyonda bölücü terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 38 günlük evliyken şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın adının verildiği operasyonda bölücü terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında Ağrı Dağında faaliyet gösteren teröristlerin şifreli konuşmaları çözüldü. Şifreli konuşmada 'tüp' ve 'gübre' sözcükleri üzerinde duran güvenlik güçleri bölücü terör örgütü mensuplarının kısa zaman içerisinde bombalı araç eylemi arayışı içerisinde olduğunu belirledi. Bu kapsamda Ağrı Dağında bomba yüklendiği belirlenen araç Hallaç Köyü yakınlarında sıkıştırılarak hareketsiz kalması sağlandı. Sıkışan teröristler bomba yüklü aracı patlattı. Patlamada her hangi bir askerde yaralanma ve zayiat meydana gelmezken teröristler tarafından planlanan bombalı araç eylemi yapılan operasyonla başarısızlığa uğratıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın adının verildiği operasyonun devamında teröristlerin kış yapılanması için kullandıkları sığınak ve barınaklar tespit edildi. Eliköy mevkiinde dere yatağında toprağa gömülü vaziyette bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 1 ton 650 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler gerekli çalışmaların ardından imha edildi.

(Ahmet Akbuğa /İHA)

