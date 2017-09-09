09.09.2017 11:22 Şehidin 1 ay sonra bebeği olacaktı

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Kök'ün, 1 ay sonra bir bebek beklediği ve 1 yıl önce evlendiği eşi Yasemin ile adını Elif koymaya karar verdikleri öğrenildi. Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Kök'ün, 1 ay sonra bir bebek beklediği ve 1 yıl önce evlendiği eşi Yasemin ile adını Elif koymaya karar verdikleri öğrenildi.

Bingöl'de şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Kök ve bir yıllık eşi Yasemin Kök'ün 1 ay sonra bir kız çocuğu bekledikleri öğrenildi. İsmini Elif koymaya karar verdikleri kızları için şehit eşi Yasemin Kök'ün sosyal medya hesabında "El emeği göz nuru emzik zinciri. Sağlıkla gel bebeğim. İlk göz ağrım" paylaşımına şehit Astsubay Mustafa Sefa Kök'ün "Ömrüme güzellik getiren kızım bir an önce sağlıklı, sıhhatli gel. Gel ki şu yalan dünyamıza anlam kat biricik Elifimmm, değerli kızım, seni çooook seviyorummmm" şeklinde cevap vererek baba olmanın heyecanını paylaşmıştı.

(Resul Özdil/İHA)

