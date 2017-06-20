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Şehidi binler uğurladı
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Şehidi binler uğurladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyünün kırsal bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş, Mersin'de binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyünün kırsal bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş, Mersin'de binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrasında 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu"nda yer alan ve dün Dibek köyü kırsalında bir grup PKK'lı teröristle girilen çatışmada 2 arkadaşıyla yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bahşiş'in cenazesi bugün sabah Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından Mersin'e getirildi. Sultan ve Halil Bahşiş çiftinin 5 çocuğundan biri olan Ramazan Bahşiş'in cenazesi, cenaze töreni öncesinde son kez ailesinin oturduğu merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü.
Şehit Bahşiş için ikindi namazının ardından Huzurkent Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. 1'i kız 4 kardeşi olan şehit Sarı'nın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin babası Halil ve annesi Sultan ile 4 kardeşi tören boyunca gözyaşlarını tutamazken, anneyi kadın jandarma komutanları teselli etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından, şehidin yakınları tabutun başına gelerek gözyaşı döktüler. Sarı'nın tabutuna sarılarak öpen yakınları, askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Top arabasına konan Bahşiş'in cenazesi arkasında bir süre yürüyen aile ve protokol üyelerine çok sayıda vatandaş slogan atarak destek oldu. Yürüyüş sırasında Bahşiş'in erkek kardeşleri Mahmut, Yusuf ve Mustafa top üzerindeki tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.
Binlerce kişinin katıldığı askeri törenin ardından Huzurkent Mezarlığı'na götürülen şehit Bahşiş'in cenazesi, buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.
(Hüseyin Kar - Koray Ünlü/İHA)

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