Şehidi binler uğurladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Alper Seven, binlerce Muğlalı tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan iki askerden biri olan 8 aylık asker Uzman Onbaşı Alper Seven'in (24) naaşı, yapılan askeri törenin ardından ailesinin yaşadığı Muğla'ya getirildi. Şehidin naaşını Seydikemer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba ocağında eşi Neslihan Seven, orman muhafaza memuru olan babası İlhami Seven, üvey annesi Yasemin Seven ile kız kardeşleri Sıla ve Elif karşıladı. Yakınlarının tabutuna son kez sarılarak gözyaşı döktüğü Alper Seven'in naaşı, yapılan dua ve helallik alınmasının ardından konvoy eşliğinde Seydiler Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Şehidin naaşı, ikindi namazı sonrası Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 1,5 ay önce evlenen şehidin annesi Nuray Seven'in 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenaze törenine Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Milletvekili Nihat Öztürk, CHP milletvekilleri Ömer Suha Aldan ve Nurettin Demir, MHP Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, siyasi ve askeri erken ile binlerce vatandaş katıldı.

(Murat Yalçın /İHA)