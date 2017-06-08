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Şehide yağmur altında gözüyaşlı veda
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Şehide yağmur altında gözüyaşlı veda

Mardin'in Dargeçit ilçesinde şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin, memleketi Burdur Güneyyayla köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin, memleketi Burdur Güneyyayla köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Konvoy halinde Burdur merkez Güneyyayla köyüne getirilen, Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in cenazesi ilk olarak evine getirildi. Şehit evinde Burdur İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından dua edildi. Duanın ardından Güneyyayla köyü mezarlığında bulunan kapalı alanda cenaze töreni düzenlendi. Şehit Annesi Ayşe, Babası Ali Yaver Zengin sedye ve tekerlekli sandalye yardımıyla alana getirilirken, şehidin ikizi Emine Korkut ise, kadın askerlerin desteği ile ayakta durabildi.

KÖY HALKI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Şehit Hikmet Zengin'in cenazesinin alana getirilmesiyle köy halkı gözyaşlarına boğuldu. Kadınlar feryat ederken, erkekler de gözyaşlarını tutamadı. Cenaze töreninde ilk olarak, Şehit Hikmet Zengin'in özgeçmişi okundu. Özgeçmişin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Burdur İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik istenerek, dua edildi. Şehit Hikmet Zengin'in cenazesi, yağmur altında toprağa verildi. Cenaze töreni saygı atışı ve Kuran-ı Kerim okunması ile sona erdi.

EL-BAB'DAN KUZENİ İÇİN GELDİ
Şehit Hikmet Zengin'in cenazesine El-Bab'da görev yapan amcaoğlu Uzman Onbaşı Esat Zengin de katıldı. Esat Zengin kamuflajıyla, şehidin ikizi Emine Korkut ise şehidin kamuflaj gömleği ile törene katıldı. Şehit Hikmet Zengin'in cenaze törenine Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın yanı sıra 15 Temmuz Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Garnizon Komutanı Tankçı Albay Cem Tuce, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Burdur Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tayfun Dündar, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları, şehit aileleri ve köy halkı katıldı.
(Hayal Girişim / İHA)

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