Şehide son görev

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Başçavuş Fevzi Kıral için memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Başçavuş Fevzi Kıral için memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Cougar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde aralarında yüksek rütbelilerin de bulunduğu 13 asker şehit oldu. Ankara Adli Tıp Kurumunda kimlik tespiti tamamlanan 35 yaşındaki şehit Başçavuş Fevzi Kıral için memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Akhisar Cemevinde düzenlenen cenazede şehidin babası Sabri Kıral, annesi Nurdan Kıral ve eşi Nilgün Kıral tabutun başına gelerek uzun süre gözyaşları döktü. Şehidin annesi Nurdan ve eşi Nilgün kadın subaylar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Oğlunun fotoğraflarını öpüp koklayan anne Nurdan, "Sana söz verdiğim gibi ağlamayacağım anneciğim. Emanetlerine sahip çıkacağım" diyerek feryat etti. Şehit yakınlarının tabutun başından güçlükle uzaklaştırılmasının ardından Akhisar Cemevinde şehit Fevzi Kıral için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sorası şehidin naaşı cenaze aracına konulduğu sırada anne Nurdan tabuta son kez sarılmak istedi. Bunun üzerine anne Nurdan'a yürüyüş boyunca destek veren Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, araç kapılarının kapatılmaması için seslenerek anne Nurdan'ın isteğini yerine getirdi.

Şehidin naaşı daha sonra Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Baba evinde helallik istenmesinin ardından şehit Başçavuş Fevzi Kıral gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazenin ardından Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet görevlileri ise ailenin yanında kalarak, psikolojik destek sağladı.

Şehidin cenaze törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Manisa Tugay Komutanı Şefik Güvenç, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Aykut Yeniçağ - Sinan Yeniçeri - Barış Gezici / İHA)