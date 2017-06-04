Şehadet öncesi son fotoğraf

Şırnak'ın Uludere ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 6'sının birlikte çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 6'sının birlikte çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı. Kazada şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile silah arkadaşları Albay Oğuzhan Küçükdemir, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay ve Yüzbaşı İlker Acar'ın yer aldığı fotoğrafın 31 Mayıs'ta akşam saatlerinde Alay Komutanlığında çekildiği kaydedildi. Şırnak'ta 31 Mayıs'ta Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopter, yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş, 13 askerimiz şehit olmuştu.
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