26.12.2016 13:21 SEGBİS yöntemiyle savunma yaptı

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve Kocaeli F Tipi Cezaevine gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan İzmir'de yargılandı. Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve Kocaeli F Tipi Cezaevine gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İzmir'de yargılandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 Şubat ayında bir panele katılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Yüksekdağ'ın 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturmaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı ancak çıkartılan tebligata rağmen Figen Yüksekdağ'ın ifade vermeye gitmediği belirtildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya terör suçundan tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Cezaevinden SEGBİS yöntemiyle savunma yapan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, suçlamaları kabul etmedi.



TERÖR SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINDA

Terör propagandası yapmadığını iddia eden Yüksekdağ, suçsuz olduğunu söyledi. SEGBİS yöntemiyle savunma yapan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı 5 avukat savundu. Bir avukat yanında bulunurken, 4 avukat duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma salonunda bulunan avukatlardan Kamil Ağoğlu, "Müvekkilim başka suçlardan tutuklu. Bu davanın müvekkilimizin vekilliği bitene kadar dondurulmasını talep ediyoruz. Müvekkilim SEGBİS yöntemiyle sağlıklı bir şekilde ifade veremiyor. Kendisinin duruşma salonuna getirilerek ifade vermesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın vekilliği bitene kadar davanın dondurulması yönündeki talebi reddederken, Figen Yüksekdağ'ın gelecek celsede duruşma salonunda hazır bulundurulması yönündeki talebi kabul etti. Duruşma Mart ayına ertelenirken, Yüksekdağ'ın yargılandığı aynı davada HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, "Terör örgütü propagandası yapmak", HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın ise "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından yargılandığı kaydedildi.

(

