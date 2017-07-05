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Şeftalinin tadı kaçtı
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Şeftalinin tadı kaçtı

Türkiye'nin en meşhur şeftali üreticisi Bursa Ovasında şeftali hasadı başladı. 40 dereceyi bulan sıcak altında ürünleri toplayan çiftçiler, sofralık şeftalinin bir lira, meyve suyu için satılanın ise 30 kuruşa düşmesi sebebiyle kara kara düşünüyor.

Türkiye'nin en meşhur şeftali üreticisi Bursa Ovasında şeftali hasadı başladı. 40 dereceyi bulan sıcak altında ürünleri toplayan çiftçiler, sofralık şeftalinin bir lira, meyve suyu için satılanın ise 30 kuruşa düşmesi sebebiyle kara kara düşünüyor.
Geçen yıl üreticinin dalından ortalama 2 liradan sattığı şeftali bu yıl 1 liradan alıcı buluyor. Üreticiler ise, "Bu yılki fiyatlar bizi çok mağdur ediyor. Bunun en büyük sebebi bu yıl ihracatın daha açılmaması. Geçtiğimiz yıl meyve suluk şeftali 50 kuruştan alıcı buluyordu. Bu yıl 30 kuruştan satıyoruz. Fiyatlar çok düşük. Bu da üreticiyi zor durumda bırakıyor. Biz şeftali ihracatının bir an önce başlamasını ve fiyatların artmasını bekliyoruz" dedi.
Osmangazi Ziraat Odası Meclisi Başkanı Hakan Ekim, "Bu yıl fiyatlarda çok büyük düşüş görüyoruz. Çiftçimiz bu fiyatlardan memnun değil. Meyve suluk şeftali 30 kuruştan alınıyor. 2015 yılında 80 kuruş, 2016 yılında 50 kuruş idi. Bu yıl ise 30 kuruştan alınıyor. Maliyetler her yıl katlanarak artarken, bizim sattığımız şeftalinin fiyatı ise her yıl düşüyor. Normal yemelik şeftaliyi ise 1 lirada satıyoruz. Bu şeftali geçen sene 2 liradan satılıyordu. Bu yıl ihracat henüz açılmadı. İhracat inşallah 15 güne kadar açılır ve o zaman fiyatlarda bir artış olur diye düşünüyorum" dedi.

"EKMEK PARASI İÇİN 40 DERECE SICAKTA 10 SAAT ALIŞIYORLAR"
Aile bütçesine katkı sağlamak için bu sıcakta şeftali topladıklarını belirten işçiler ise, "Sabah 06:00'da kalkıp 08.00'de iş başı yapıyoruz. Akşam ise 18:00'de paydos ediyoruz. Biz aile bütçesine katkı sağlamak için her gün 40 derece sıcakta güneşin altında çalışıyoruz. Çocuklarımızı okutuyoruz. Çarlada güneşin alnında çalışmak zor, lakin çocuklarımız için katlanıyoruz" şeklinde konuştu.
(Burak Türker - Uğur Uslubaş/İHA)

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