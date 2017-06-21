'Şefkat Gemisi', Aşdot limanına ulaştı

Türkiye'den Filistin'e gönderilen 10 tonluk insani yardım paketi, Aşdot limanına ulaştı.

Türkiye'den Filistin'e gönderilen 10 tonluk insani yardım paketi, Aşdot limanına ulaştı.

Mersin limanından hareket eden "Şefkat Gemisi", 40 saatlik yolculuğunu tamamladıktan sonra Aşdot limanına ulaştı. Gazze'ye gönderilen yardım paketinde, 50 bin gıda kolisi, 5 bin ton un, 100 ton bisküvi ve kek, 50 bin muhtelif giyecek, bin bayramlık giysi, 18 bin 100 oyuncak, 32 bin kırtasiye seti ve çocuklar için bayram hediyesi olarak bin 10 bisiklet bulunuyor. Yardımlar, acil durum yönetimi personeli tarafından, Gazze sakinlerine dağıtılacak.

(Muhammed Rabah /İHA)