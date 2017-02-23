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Sedat Sönmez: Sönmez Group büyümeye devam ediyor
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Sedat Sönmez: Sönmez Group büyümeye devam ediyor

Sönmez group, pek çok alan da 1997 yıllardan itibaren hizmet veren önemli bir firma olarak biliniyor. Firmanın büyümesine ve gelişmesine yardımcı olan, aynı zamanda da firmanın sahip olduğu pek çok şirketin Ceo'su olarak da bilinen Sedat Sönmez ise firmanın, kısa sürede büyük gelişmeler kaydettiğini ve bireylere en iyi hizmeti vermek adına birbirinden farklı projeler yürüttüğünü belirtiyor.

1997yılında kurulmuş olmasına rağmen, devletle yaptığı iş birlikleri ve projeler sayesinde de  kısa sürede yükselişe geçen Sönmez Group, ticaret hayatına attığı temellerin zamanı ise 1997'lı yıllara dayanıyor.

Sönmez group'un yaklaşık 20 senede oluşturduğu projeler birbirinden farklı yatırımlar yer alıyor. Ceo'su Sedat Sönmez'in de belirttiği gibi firma, ürünün üretiminden teslimeine kadar ayrı bir özveri ile çalışıyor. Yalnızca türkiyededeğil , dünya çapında projeler gerçekleştirildiğini belirten Sedat Sönmez, Migros ve Baumax gibi uluslar arası firmalarla da pek çok proje yürüttüklerini, işletme seviyesinden, kuruluş aşamasına kadar her seviye de yüksek kalite ve iyi ekipmanlarla çalıştıklarını ifade ederek, Sönmez Group'un başarılarını bu şekilde özetliyor.

TÜRKİYENİN PEK ÇOK ŞEHRİNDE ÜRÜN KALİTESİYLE HİZMET

Sönmez groupbirbirinden farklı projelerde aktif olarak çalışmasını ise, her alanda, sektör türünde hizmet verebilecek ekipman ve çalışana sahip olduklarını belirterek açıklamaya çalışıyor.Bulundukları sektör açık hava reklamcılığı ,acil durumlar arama kurarma çadırları ve organizosyonculuk gibi sektörlerde etkinlik göstermektedirler. Bunların yanında ise firmanın ileri gitmesinin SönmezGroup sahibi ve şirketlerin Ceo'su olan Sedat Sönmez'in de katkılarından kaynaklandığını belirten firma çalışanları, reklam ve pazarlama aşamasında Sedat Sönmez'in üstün gayretlerle iyi başarılar elde ettiğini vurguluyor. Sedat Sönmez ise firmalarının genel olarak başarılarını, iyi ve kaliteli ürünler ortaya koydukları için oluştuğunu ifade ederek sözlerine, firmanın bu noktaya gelene kadar en alt biriminden en üst birimindeki çalışanlarına kadar herkesin yüksek özveri ile çalıştığını ve şirket elemanlarının her birinin alanında en eğitimli kişiler olduğunu belirterek açıklıyor.

 

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