Sedat Şahin tutuklandı

İstanbul Beykoz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan suç örgütü lideri Sedat Şahin ve beraberindeki 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Beykoz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan suç örgütü lideri Sedat Şahin ve beraberindeki 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Beykoz'da 17 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalan suç örgütü lideri Sedat Şahin, bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısına çıkarılan Şahin ve beraberindeki 2 şüpheli, dosya üzerinden tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk edildi.

İstanbul 13'üncü sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda susma hakkını kullandığı iddia edilen Şahin ve beraberindeki 2 şüpheli, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.

Sorgu işlemi sırasında bariyerlerin arkasında bekleyen yaklaşık 100 kişi, tutuklama kararının ardından asansöre bindirilmek üzere götürülen Şahin'e 'baba' diye seslenerek alkışladı. Şahin ve 2 şüpheli Çevik Kuvvet polislerinin yoğun güvenliği altında götürüldü.

(Başak Akbulut / İHA)