Sedat Şahin'in villasına operasyon polis kamerasında

İstanbul Beykoz'daki bir villaya düzenlenen operasyonda 2 adamı ile birlikte yakalanan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kaldığı villadan çıkan silahlar ve bombalar şaşkına çevirdi. Operasyon anı polis kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul Beykoz'daki bir villaya düzenlenen operasyonda 2 adamı ile birlikte yakalanan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kaldığı villadan çıkan silahlar ve bombalar şaşkına çevirdi. Operasyon anı polis kamerasına böyle yansıdı.

Beykoz'daki bir villaya yapılan baskında H.K. ve T.C. isimli 2 adamı ile birlikte yakalanan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in bulunduğu adreste yapılan aramalarda, uzun namlulu silahlardan, bomba yapımında kullanılan maddelere, makineli tüfekten binlerce mermiye kadar bir cephanelik çıktı. Dün sabah saatlerinde ani bir operasyon ele geçirilen Şahin'in yakalanması için havadan helikopterin de destek verdiği operasyon anı polis kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Özel harekat polislerin de katıldığı baskında, arama yapılan villada 2 adet lav silahı, 4 adet savunma tipi el bombası, 10 adet AK-47 tipi uzun namlulu silah, 1 adet Thompson marka makinalı tüfek, 1 adet M4 marka makinalı tüfek, 12 adet değişik çap ve markada tabanca, 3 bin 900 adet değişik çapta fişek, bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, suikast silahlarında kullanılan susturucu, gece görüş dürbünü, sis ve ışık bombası, 3 adet sahte nüfus cüzdanı, 3 adet yabancı kişiler adına düzenlenmiş sahte pasaport ve çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi. Şahin ve adamlarının "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak", "örgüte üye olmak", "tasarlayarak ve kasten adam öldürmeye azmettirme", "kasten yaralamaya azmettirme" ve " nitelikli yağma" gibi suçlardan soruşturma başlatıldı.

Baskında H.K. ve T.C. isimli 2 adamı ile birlikte yakalanan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise helikopterden villa tespit ediliyor. Ardından özel harekat polisleri villaya giriyor. Yapılan aramalarda lav silahı ve çok sayıda silah ile mühimmat çıktığı görülüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)