Sedat Şahin'in evinden cephanelik çıktı

Gözaltına alınan suç örgütü lideri Sedat Şahin'in evin yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Öte yandan, Şahin'in bir adamının elleri kelepçeli evden çıkarıldığı ve gözaltına alındığın anlar da kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan suç örgütü lideri Sedat Şahin'in evin yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Öte yandan, Şahin'in bir adamının elleri kelepçeli evden çıkarıldığı ve gözaltına alındığın anlar da kameralara yansıdı.

Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütü lideri Sedat Şahin'nin bu sabah Beykoz'da bulunan Öğümcü köyündeki çiftlik evine operasyon düzenlemişti. Operasyonda Sedat Şahin ve iki adamı gözaltına alınmıştı. Polisin evdeki incelemeleri uzun süre devam etti. Bu incelemeler sırasında evde 1 çuvaldan fazla mermi, 2 adet lav silahı, 20 civarında tabanca, 9 adet keleş tabanca ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından evde ele geçirilen silahlar ekip otosuna yüklendi.

Çiftlik evinin içerisindeki incelemeler sırasında Sedat Şahin'in bir adamının elleri kelepçeli evden çıkarıldığı ve gözaltına alındığın anlar da kameralara yansıdı.

Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

(Mustafa Esen - Metin Başar/İHA)