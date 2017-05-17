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Sedat Şahin gözaltına alındı
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Sedat Şahin gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Sedat Şahin İstanbul Beykoz'da bir çiftlikte bu sabah gözaltına alındı. Çiftlik evinde yapılan aramalarda bulunan bir materyalin riskli olduğu ihtimaline karşı olay yerine bomba imha uzmanı geldi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Suç örgütü lideri Sedat Şahin İstanbul Beykoz'da bir çiftlikte bu sabah gözaltına alındı. Çiftlik evinde yapılan aramalarda bulunan bir materyalin riskli olduğu ihtimaline karşı olay yerine bomba imha uzmanı geldi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütü lideri Sedat Şahin'ni bu sabah Beykoz'da bulunan Öğümcü köyündeki çiftlik evinde göz altına aldı. Ekipler Sedat Şahin'i Emniyet Müdürlüğüne götürürken çiftlik evinde uzun süre inceleme yaptı. Çiftlik evinde bulunan bir materyalin riskli olduğu ihtimaline karşı olay yerine bomba uzmanı istendi. Çiftlik evinin çevresinde güvenlik önlemleri devam ederken olay yeri inceleme ekiplerinin ve bomba imha uzmanlarının çalışması sürüyor.
Daha önce yaşanan olaylarla kamuoyununda sık sık gündeme gelen Şahinler ve Sarallar grubu ile ilgili şuan devam eden bir dava bulunurken bu davayla ilgili yargılamalar sürüyor. Sedat Şahin, Şahinler grubunun lideri olarak biliniyor.
(Mustafa Esen - Metin Başar/İHA)

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