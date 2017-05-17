Sedat Şahin emniyete götürüldü

Suç örgütü lideri Sedat Şahin, İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde yapılan arama sonrası gözaltına alındı. Şahin'in gözaltına alınarak polis otosuna bindirilmesi kameralarca kaydedildi.

Suç örgütü lideri Sedat Şahin, İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde yapılan arama sonrası gözaltına alındı. Şahin'in gözaltına alınarak polis otosuna bindirilmesi kameralarca kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kaldığı Beykoz'da bir çiftlik evine baskın yapmış , evde yapılan aramalarda cephanelik çıkmıştı. Yapılan aramaların ardından Sedat Şahin ve iki adamı gözaltına alındı. Çiftlik evinden çıkarılan Şahin ve iki adamı yapılan incelemelerin ardında kelepçelenerek polis otosuna bindirildi. Şahin, yoğun güvenlik önlemleri altında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Mustafa Esen - Metin Başar/İHA)