Sedat Şahin: Derdim Saral ailesinin tamamıyla değil...

Suç örgütü lideri Sedat Şahin, 'Bundan 20 sene önce Sarallarla 5 yıl arkadaşlık yaptık. Benim derdim Saral ailesinin tamamıyla değil, her kimin kardeşimin vurulmasında imzası varsa onunla' dedi.

Suç örgütü lideri Sedat Şahin, "Bundan 20 sene önce Sarallarla 5 yıl arkadaşlık yaptık. Benim derdim Saral ailesinin tamamıyla değil, her kimin kardeşimin vurulmasında imzası varsa onunla" dedi.

Organize suç örgütü liderleri Sedat Şahin ile Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 74 sanıklı çete davasında tutuklu sanık Sedat Şahin'in ifadesi sona erdi. Duruşmada daha sonra Sedat Şahin'in çapraz sorgusuna geçildi. Bir sanık avukatı Şahin'e, "Mehmet Ali Şişman'dan şüphelendiğinizi söylediniz ifadenizde. Neden yanınızda tutmaya devam ettiniz?" diye sordu. Sanık Şahin, "Ne yapmak istediğini, nereye kadar götürmek istediğini görmek istedim" şeklinde yanıt verdi.

Sedat Şahin yine bir soru üzerine, "Ben bana saygı gösterene saygı gösteririm. Sarallarla 5 yıl arkadaşlık yaptık. Sonra yollarımız ayrıldı 1997'de. Aradan 20 sene geçti. Alaattin Saral ile iki kez karşılaştım Bafra'da. Benim derdim Saral ailesinin tamamıyla değil, her kimin kardeşimin vurulmasında imzası varsa onunla. Benim onayım olmadan benim kardeşim Vedat Şahin Alaattin Saral'a kurşun atamaz" dedi.



"YOLLARIMIZ AYRILDI DEMEYEYİM, ARKADAŞLIĞIMIZ BİTTİ"

Şahin'in çapraz sorgusu da sona erince, Sarallar'ın liderlerinden Burhanettin Saral Sedat Şahin'in ifadesindeki bazı noktalara yanıt vermek için söz almak istedi. Sedat Şahin kürsüden ayrılarak sanık koltuğuna geçerken, Burhanettin Saral arka sıralardan 5 Cezaevi Jandarma görevlisi ile birlikte kürsüye götürüldü. Jandarmalar Sedat Şahin'in oturduğu yer ile kürsüde bulunan Burhanettin Saral arasında önlem aldı.

Burhanettin Saral, Sedat Şahin'in "Bugün, nezarethanede Burhanettin Saral'ın önünden geçtim, yüzüme bakamadı" iddiasına ilişkin olarak "Görmedim onu, görsem selam verirdim vermezdim o ayrı konu. Bu işi kökten ele almak lazım. Biz Sedat ile iyi arkadaştık. Sonra manevi şeylerden dolayı aramızda kırgınlık oldu. Yollarımız ayrıldı demeyeyim, arkadaşlığımız bitti. Sonra herkes kendi işine gücüne baktı. Biz kalabalık bir aile olduğumuz için takım takım ayrılırız. Ali'nin takımı Mehmet'in takımı gibi. Sedat, Hüseyin Saral'ın takımıyla iş yapıyorlardı. Hüseyin bana 10 kuşak öteden bir takımın ferdiydi. Sonra Sedat'ın Hüseyin ile işleri bozuldu. Bir süre sonra Hüseyin öldürüldü, herkes Sedat'a mal etti. Ailenin öteki takımları bir araya geldi, ateşkes oldu. Sonra ne olduysa orayı ben bilmiyorum, tekrar bu iş ateşlendi ve Sedat'ın kardeşi öldürüldü" dedi.

Mahkeme başkanı ise "Burada eski meseleleri konuşmayacaksınız. Aşağıda bir araya geldiniz, orada konuşsaydınız" diye uyarıda bulundu. Duruşmaya ara verildi.

(Başak Akbulut / İHA)