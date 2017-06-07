Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sedat Şahin: Derdim Saral ailesinin tamamıyla değil...
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sedat Şahin: Derdim Saral ailesinin tamamıyla değil...

Suç örgütü lideri Sedat Şahin, 'Bundan 20 sene önce Sarallarla 5 yıl arkadaşlık yaptık. Benim derdim Saral ailesinin tamamıyla değil, her kimin kardeşimin vurulmasında imzası varsa onunla' dedi.

Suç örgütü lideri Sedat Şahin, "Bundan 20 sene önce Sarallarla 5 yıl arkadaşlık yaptık. Benim derdim Saral ailesinin tamamıyla değil, her kimin kardeşimin vurulmasında imzası varsa onunla" dedi.
Organize suç örgütü liderleri Sedat Şahin ile Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 74 sanıklı çete davasında tutuklu sanık Sedat Şahin'in ifadesi sona erdi. Duruşmada daha sonra Sedat Şahin'in çapraz sorgusuna geçildi. Bir sanık avukatı Şahin'e, "Mehmet Ali Şişman'dan şüphelendiğinizi söylediniz ifadenizde. Neden yanınızda tutmaya devam ettiniz?" diye sordu. Sanık Şahin, "Ne yapmak istediğini, nereye kadar götürmek istediğini görmek istedim" şeklinde yanıt verdi.
Sedat Şahin yine bir soru üzerine, "Ben bana saygı gösterene saygı gösteririm. Sarallarla 5 yıl arkadaşlık yaptık. Sonra yollarımız ayrıldı 1997'de. Aradan 20 sene geçti. Alaattin Saral ile iki kez karşılaştım Bafra'da. Benim derdim Saral ailesinin tamamıyla değil, her kimin kardeşimin vurulmasında imzası varsa onunla. Benim onayım olmadan benim kardeşim Vedat Şahin Alaattin Saral'a kurşun atamaz" dedi.

"YOLLARIMIZ AYRILDI DEMEYEYİM, ARKADAŞLIĞIMIZ BİTTİ"
Şahin'in çapraz sorgusu da sona erince, Sarallar'ın liderlerinden Burhanettin Saral Sedat Şahin'in ifadesindeki bazı noktalara yanıt vermek için söz almak istedi. Sedat Şahin kürsüden ayrılarak sanık koltuğuna geçerken, Burhanettin Saral arka sıralardan 5 Cezaevi Jandarma görevlisi ile birlikte kürsüye götürüldü. Jandarmalar Sedat Şahin'in oturduğu yer ile kürsüde bulunan Burhanettin Saral arasında önlem aldı.
Burhanettin Saral, Sedat Şahin'in "Bugün, nezarethanede Burhanettin Saral'ın önünden geçtim, yüzüme bakamadı" iddiasına ilişkin olarak "Görmedim onu, görsem selam verirdim vermezdim o ayrı konu. Bu işi kökten ele almak lazım. Biz Sedat ile iyi arkadaştık. Sonra manevi şeylerden dolayı aramızda kırgınlık oldu. Yollarımız ayrıldı demeyeyim, arkadaşlığımız bitti. Sonra herkes kendi işine gücüne baktı. Biz kalabalık bir aile olduğumuz için takım takım ayrılırız. Ali'nin takımı Mehmet'in takımı gibi. Sedat, Hüseyin Saral'ın takımıyla iş yapıyorlardı. Hüseyin bana 10 kuşak öteden bir takımın ferdiydi. Sonra Sedat'ın Hüseyin ile işleri bozuldu. Bir süre sonra Hüseyin öldürüldü, herkes Sedat'a mal etti. Ailenin öteki takımları bir araya geldi, ateşkes oldu. Sonra ne olduysa orayı ben bilmiyorum, tekrar bu iş ateşlendi ve Sedat'ın kardeşi öldürüldü" dedi.
Mahkeme başkanı ise "Burada eski meseleleri konuşmayacaksınız. Aşağıda bir araya geldiniz, orada konuşsaydınız" diye uyarıda bulundu. Duruşmaya ara verildi.
(Başak Akbulut / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yalçın Ayhan'ın sözleşmesi feshedildi
Erdoğan Yıldırım'ı kabul etti
Emeklilere bayram öncesi 'maaş' müjdesi
13 yıldır mahalleyi temizleyen görevliye büyük jest
Myanmar'da askeri uçak kayboldu
'Hedefimiz Dünya Şampiyonasına katılmak'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Fatih Terim Arda Turan'ı kamptan kovdu
Fatih Terim Arda Turan'ı kamptan kovdu
Atilla Taş ve 13 isme istenen ceza belli oldu
Atilla Taş ve 13 isme istenen ceza belli oldu
Katar'dan diplomatik krizle ilgili açıklama
Katar'dan diplomatik krizle ilgili açıklama
Zamlı emekli maaşları listesi 2017
Zamlı emekli maaşları listesi 2017
Fatih Terim: Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm
Fatih Terim: Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm
Erdoğan: Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor, yaptırımları kesinlikle doğru bulmuyorum
Erdoğan: Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor, yaptırımları kesinlikle doğru bulmuyorum
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yalçın Ayhan'ın sözleşmesi feshedildi
Yalçın Ayhan'ın sözleşmesi feshedildi
Erdoğan Yıldırım'ı kabul etti
Erdoğan Yıldırım'ı kabul etti
Emeklilere bayram öncesi 'maaş' müjdesi
Emeklilere bayram öncesi 'maaş' müjdesi
13 yıldır mahalleyi temizleyen görevliye büyük jest
13 yıldır mahalleyi temizleyen görevliye büyük jest
Myanmar'da askeri uçak kayboldu
Myanmar'da askeri uçak kayboldu
'Hedefimiz Dünya Şampiyonasına katılmak'
'Hedefimiz Dünya Şampiyonasına katılmak'
Medyumluk adı altında fuhuş yapılan binaya baskın
Medyumluk adı altında fuhuş yapılan binaya baskın
Dışişleri Bakanlığı İran'daki terör saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı İran'daki terör saldırılarını kınadı
TL ile ihracatta dev artış
TL ile ihracatta dev artış
Pentagon'dan İncirlik açıklaması
Pentagon'dan İncirlik açıklaması
Cahit Zarifoğlu ismini taşıyan okulda ve kabri başında anıldı
Cahit Zarifoğlu ismini taşıyan okulda ve kabri başında anıldı
Sedat Şahin: Derdim Saral ailesinin tamamıyla değil...
Sedat Şahin: Derdim Saral ailesinin tamamıyla değil...

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English