Sedat Şahin adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin, 14 günlük gözaltı süresinin ardından bugün yoğun güvenlik önlemleri altına adliyeye sevk edildi. Şahin'in evinden çıkan silahlar basın mensupları ile paylaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin, 14 günlük gözaltı süresinin ardından bugün yoğun güvenlik önlemleri altına adliyeye sevk edildi. Şahin'in evinden çıkan silahlar basın mensupları ile paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs tarihinde Beykoz'da bir villaya baskın düzenlemiş, suç örgütü lideri Sedat Şahin ile 2 adamı, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Altı saat süren operasyonda villadan çıkan cephanelik ise polis kameralarına yansımıştı.



ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 14 günlük gözaltı süresinin ardından emniyette işlemleri tamamlanan Sedat Şahin ve beraberindeki 2 adamı, polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarıldı. Mavi takım elbise ve kravatlı olduğu gözlenen Şahin, polis eşliğinde zırhlı polis aracına bindirildi. Şahin ve adamları, emniyetten polis eskortu ile Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR BASIN MENSUPLARINA GÖSTERİLDİ

İki hafta önce düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan Sedat Şahin'in kaldığı villada çıkan cephanelik ise polis tarafından basın mensupları ile paylaşıldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gazetecilere gösterilen silahlarında lav silahı, ve zun namlulu silahlar da yer aldı.

Belçika, Bulgaristan ve İspanya'ya ait başka şahıslar üzerine düzenlenmiş pasaport, AB ülkelerine ait çeşitli şahıslar üzerine düzenlenen kimlikler ile sahte nüfuz cüzdanlarının da ele geçirildiği operasyonlarda, el konulan silahlar ise şöyle; 2 Lav silahı, 10'u Kaleşnikof marka biri M4 marka otomatik tüfek, 1 Thomson marka otomatik silah, 19 tabanca, 4 el bombası ve bu silahlara ait 3 bin 900 adet mermi.

Silahların arasında altın kaplama tabanca dikkat çekerken, lav silahlarının Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerinden Türkiye'ye sokulduğu öğrenildi.

(Sadık Kahraman / İHA)