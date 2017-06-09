Sedat Peker'in 'tehdit' davası ertelendi

Sedat Peker'in kendisine ait internet sitesinde yazdığı bir yazıda, 'Barış için Akademisyenler İnisiyatifi' üyelerini tehdit ettiği gerekçesiyle 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sedat Peker ve avukatı duruşmaya katılmadı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Sedat Peker'in kendisine ait internet sitesinde yazdığı bir yazıda, "Barış için Akademisyenler İnisiyatifi" üyelerini tehdit ettiği gerekçesiyle 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sedat Peker ve avukatı duruşmaya katılmadı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Sedat Peker'in kendisine ait internet sitesinde yazdığı bir yazıda, "Barış için Akademisyenler İnisiyatifi" üyelerini tehdit ettiği gerekçesiyle "tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 20'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Peker ile avukatı mazeret bildirerek katılmazken, müşteki 13 akademisyen ve avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, müşteki akademisyenler önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirtti.

Söz alan müşteki avukatı Oya Meriç Eyüpoğlu, sanığın iki celsedir duruşmaya gelmediğini ve mazeretlerinin geçerli bir belgeye dayanmadığını belirterek, "İlk mazeretinde cenazeye katılacağını belirtmiştir. İkinci mazerette de geçerli bir sebep sunulmamıştır. Sağlık sorunları ileri sürülmesine rağmen tıbbi bir belge eklenmemiştir. Kendisi sürekli yayın organlarında görülmektedir. Sağlık sorunları olduğu yönündeki beyanları kabul etmiyoruz. Sanık için zorla getirilme kararı ya da yakalama emri düzenlenmesini istiyoruz. Sanığın müştekiler ve vekiller huzurunda dinlenmesi daha faydalı olacaktır. Kendisine doğrudan soru sormak istiyoruz. Biz bunu talep ediyoruz" dedi.

Bunun üzerine söz alan diğer müşteki avukatları, sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık avukatının mazeretinin son kez kabulüne, müvekkili Sedat Peker'i bir sonraki celse hazır etmesinin istenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çok sayıda akademisyenin "Barış için Akademisyenler İnisiyatifi" adlı bir bildiri yayınladıkları belirtilirken, Sedat Peker'in kendine ait internet sitesinde yayınladığı yazıda söz konusu bildiriyi eleştirerek imzacı akademisyenleri tehdit ettiği anlatılmıştı. İddianamede, Peker'in "tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

