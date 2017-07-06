Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!

Sedat Peker'den CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin açıklama geldi. Peker, adamlarının Adalet Yürüyüşü'ne saldıracakları yönündeki iddiaları yalanladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün 20. gününde İzmit'e giren korteje yönelik çeşitli protestolar gerçekleştirilmişti. Ellerinde “Sedat Peker” yazılı plaka ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın posterini tutup ülkücü işareti yapan grubun Peker'in adamları olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayın ardından sosyal medyada Sedat Peker'in adamlarının Adalet Yürüyüşü'ne saldıracağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Sedat Peker ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı yazısında Adalet Yürüyüşü'yle ilgili çağrı yaptı. Adalet Yürüyüşü'ne karşı sert tepki gösterenleri uyaran Peker, “Vatanseverlik gerektiğinde ülke için şehit olmayı gerektirir. Ancak vatanseverliğin en zor boyutu içindeki siniri, nefreti, kini eriterek sabredebilmeyi başarmaktır. Daha önce birçok kez söylediğim gibi gerekirse ellerimiz kırılana kadar duvarları yumruklayacağız. Ancak bizi düşürmek istedikleri oyunun bir parçası olmayacağız” açıklamasında bulundu.

SAVAŞ VARMIŞ GİBİ...

Sedat Peker yazılı açıklamasında şunlara değindi: “Türk-İslam davasına inanan dava adamları Yüce Allah'ın yazdığının haricinde hiçbir gücün yazdığı senaryonun parçası olmayacaklardır. Sabretmeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun sabretmeliyiz. Ülkemizde iç savaş varmış görüntüsünü tüm dünyaya servis etmelerine asla olanak vermemeliyiz.”

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şehit uzman çavuş kuzeniyle aynı kaderi paylaştı
Pilottan kuleye 'balon' uyarısı
Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı
Putin İstanbul'a gelecek mi ?
Vizyonda bu hafta
Borsa günü düşüşle tamamladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
The Economist'in '2016 yılında dünya' adlı kapağında Erdoğan yok!
The Economist'in '2016 yılında dünya' adlı kapağında Erdoğan yok!
Obama'nın danışmanı itiraf etti: Darbe girişimine destek, büyük hataydı
Obama'nın danışmanı itiraf etti: Darbe girişimine destek, büyük hataydı
IYI nedir? IYI bayrağı anlamı nedir?
IYI nedir? IYI bayrağı anlamı nedir?
Mavi Kapak tuzağı ile engelliye değil petçi baronlara çalışmışız
Mavi Kapak tuzağı ile engelliye değil petçi baronlara çalışmışız
Aylık akbil fiyatları ve İETT ücretlerine zam 2016
Aylık akbil fiyatları ve İETT ücretlerine zam 2016
Nihat Hatipoğlu açıkladı: Ters ilişki günah mı?
Nihat Hatipoğlu açıkladı: Ters ilişki günah mı?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Şehit uzman çavuş kuzeniyle aynı kaderi paylaştı
Şehit uzman çavuş kuzeniyle aynı kaderi paylaştı
Pilottan kuleye 'balon' uyarısı
Pilottan kuleye 'balon' uyarısı
Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı
Putin İstanbul'a gelecek mi ?
Putin İstanbul'a gelecek mi ?
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
ABD'den Kıbrıs sürecine destek
ABD'den Kıbrıs sürecine destek
Trafik kazalarının azaltılmasına dönük projelere dikkat çekti
Trafik kazalarının azaltılmasına dönük projelere dikkat çekti
Günün özeti
Günün özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gitti
'Yeter ki bir insanımızın hayatını kurtarmış olalım'
'Yeter ki bir insanımızın hayatını kurtarmış olalım'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English