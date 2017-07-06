Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün 20. gününde İzmit'e giren korteje yönelik çeşitli protestolar gerçekleştirilmişti. Ellerinde “Sedat Peker” yazılı plaka ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın posterini tutup ülkücü işareti yapan grubun Peker'in adamları olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayın ardından sosyal medyada Sedat Peker'in adamlarının Adalet Yürüyüşü'ne saldıracağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Sedat Peker ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı yazısında Adalet Yürüyüşü'yle ilgili çağrı yaptı. Adalet Yürüyüşü'ne karşı sert tepki gösterenleri uyaran Peker, “Vatanseverlik gerektiğinde ülke için şehit olmayı gerektirir. Ancak vatanseverliğin en zor boyutu içindeki siniri, nefreti, kini eriterek sabredebilmeyi başarmaktır. Daha önce birçok kez söylediğim gibi gerekirse ellerimiz kırılana kadar duvarları yumruklayacağız. Ancak bizi düşürmek istedikleri oyunun bir parçası olmayacağız” açıklamasında bulundu.

SAVAŞ VARMIŞ GİBİ...

Sedat Peker yazılı açıklamasında şunlara değindi: “Türk-İslam davasına inanan dava adamları Yüce Allah'ın yazdığının haricinde hiçbir gücün yazdığı senaryonun parçası olmayacaklardır. Sabretmeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun sabretmeliyiz. Ülkemizde iç savaş varmış görüntüsünü tüm dünyaya servis etmelerine asla olanak vermemeliyiz.”