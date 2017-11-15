Seçmene sordular: Kim daha çok Atatürkçü!

A Haber'de ekrana gelen Memleket Meselesi programında; 10 Kasım'da başlayan Atatürkçülük tartışmaları masaya yatırıldı.
Programın canlı yayın konuklarından A&G Araştırma Başkanı Adil Gür, Atatürkçülükle ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
KİM DAHA ÇOK BAĞLI
Sonuçlara göre; 1 Kasım'da AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 41'i Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlı olduğunu söylüyor.
Bu rakam CHP'de yüzde 86,7'ye yükselirken, MHP'de yüzde 59,3'te, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de ise yüzde 30,3'te kaldı.