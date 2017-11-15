15.11.2017 11:10 Seçmene sordular: Kim daha çok Atatürkçü!

1 Kasım seçimlerinin sonuçlarına göre yapılan araştırma, Atatürk ilke ve inkılapları'na kimin daha çok bağlı olduğunu ortaya çıkardı. A Haber'de ekrana gelen Memleket Meselesi programında; 10 Kasım'da başlayan Atatürkçülük tartışmaları masaya yatırıldı. Programın canlı yayın konuklarından A&G Araştırma Başkanı Adil Gür, Atatürkçülükle ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. KİM DAHA ÇOK BAĞLI Sonuçlara göre; 1 Kasım'da AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 41'i Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlı olduğunu söylüyor. Bu rakam CHP'de yüzde 86,7'ye yükselirken, MHP'de yüzde 59,3'te, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de ise yüzde 30,3'te kaldı.

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