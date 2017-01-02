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Seçim sandıkları, kedi evi oldu
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Seçim sandıkları, kedi evi oldu

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından seçim sandıklarından dönüştürülen kedi evleri, soğuk kış günlerinde can dostlar için sıcak yuva oldu.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından seçim sandıklarından dönüştürülen kedi evleri, soğuk kış günlerinde can dostlar için sıcak yuva oldu.

Bayraklı'da seçim sandıklarından dönüştürülen ve farklı mahallerdeki hayvanseverlere teslim edilen kedi evleri, sahipsiz sokak hayvanlarına sığınağı haline geldi. Belediyenin projesi sayesinde can dostlar soğuktan korunuyor, duyarlı vatandaşlar ve belediyenin de desteği ile karınlarını kolaylıkla doyurma fırsatı yakalıyor. Parklara yerleştirilen kedi evleri, vatandaşların da takdirini topluyor. Sokak hayvanlarına desteklerinden dolayı Bayraklı Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar, herkesi can dostlara karşı daha duyarlı olmaya davet ediyor. Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, seçim sandıklarını elden geçirerek kedi evine dönüştürmüş, dünya hayvanları koruma gününde yerel hayvan hakları görevlilerine dağıtmıştı.

"Hayvanseverlerle birlikte hareket ediyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Elimizden geldiğince birlikte bu hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. Havalar iyiden iyiye soğudu. Kış öncesi hayvan koruma gönüllülerimiz aracılığıyla farklı mahallelere yerleştirdiğimiz sıcak yuvalar, sokak hayvanlarının evi haline geldi. Can dostlarımız konusunda hayvanseverlerle birlikte hareket ediyoruz. Sokak hayvanları için yeni yılda bir rehabilitasyon merkezi kazandıracağız. Projemizin temelini attık, inşaat hızla yükseliyor" dedi.
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