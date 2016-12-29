29.12.2016 13:25 Sebilürreşad'ın 8'inci cildi çıktı

Bağcılar Belediyesi'nin büyük bir kültür hizmeti olarak yayımladığı İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı Sıratımüstakim dergisinin 8'inci cildi Sebilürreşad adıyla yayımlandı. Bu cilt 08 Mart ile 29 Ağustos 1912 tarihlerindeki sayıları kapsıyor. Dergi, milli mücadele sırasında da Ankara ve Anadolu'nun gür sesi olmuştu. Bağcılar Belediyesi'nin büyük bir kültür hizmeti olarak yayımladığı İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı Sıratımüstakim dergisinin 8'inci cildi Sebilürreşad adıyla yayımlandı. Bu cilt 08 Mart ile 29 Ağustos 1912 tarihlerindeki sayıları kapsıyor. Dergi, milli mücadele sırasında da Ankara ve Anadolu'nun gür sesi olmuştu.



Bağcılar Belediyesi tarafından basılan Sıratımüstakim degisinin 8'inci cildi çıktı. Sebilürreşad adıyla yayımlanan 8'inci ciltte de yine o dönemin önemli siyasi ve ekonomik gelişmelerine ışık tutuluyor.



İkinci Meşrutiyet'in ilanının hemen ardından çıkarılmaya başlanan Sıratımüstakim Dergisi'nin ilk 182 sayısı Sıratımüstakîm ismiyle sonraki 459 sayısı ise Sebilürreşad adıyla olmak üzere toplam 641 sayı çıkarıldı. Eşref Edip Fergan tarafından çıkarılan ve başyazarlığını Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı dergi, milli mücadeleye katkısıyla da dikkat çekti. Dergide Akif'in şiirleri ve vaazları yer alıyor. 1925 yılında kapatılan dergi, 1948 yılından itibaren yine Eşref Edip Fergan tarafından çıkarılmaya başlandı ve 1966'ya kadar Sebilürreşad ismiyle yayınlandı. Dergi, günümüz alfabesiyle yayın dünyasına kazandırıldı. Bağcılar Belediyesi desteğiyle Araştırmacı-Yazar M. Ertuğrul Düzdağ yönetiminde günümüz alfabesiyle yayım hayatına kazandırılan derginin 8'inci cildi Sebilürreşad ismiyle çıktı.



"Aynı ruh ve duyguyu taşıyoruz"



Mehmet Akif'i vefatının 80'inci yılında rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'yu karış karış dolaşarak verdiği vaazlarla milleti mücadeleye katılmaya çağıran Akif'in eserleriyle ölümsüzleştiğini ifade etti. Çağırıcı, duygularını şöyle ifade etti: "Sebilürreşad dergisi kuşkusuz o dönemin birçok gizli kalmış yönüne ışık tutan bir eser olarak öne çıkıyor. Toplumun bilinçlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milletimiz Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale ruhunu ortaya koydu. O dönemin ruhuyla meydanları ve sokakları doldurarak darbe girişiminde bulunan üniformalı hainleri püskürtmüştür. Ülkemizin işgal edilmesine izin vermemiştir. Milli ve manevi değerlere ışık tutan böyle değerli eserlerin önemi büyüktür. Millî mücadele sırasında da Ankara'nın ve Anadolu'nun sesi olan Sebilürreşad'ı aynı ruh ve duyguyla yeniden yayın hayatına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."



Sebilürreşad Dergisi



İkinci Meşrutiyet'in ilanının hemen ardından çıkarılmaya başlanan Sıratımüstakim Dergisi'nin ilk 182 sayısı aynı isimle sonraki 459 sayısı ise Sebilürreşad olmak üzere toplam 641 sayı çıkarıldı. Eşref Edip Fergan tarafından yayımlanan ve Akif'in başyazarlığını yaptığı dergi, özellikle Millî Mücadele yıllarında ortaya koyduğu yayın politikasıyla dikkat çekti. Onun şiirleri ve vaazlarının yayınladığı dergi, toplumda milli mücadeleye destek duygunu artıran bir rol oynadı. 1925 yılında kapatılan dergi, 1948'den itibaren yine Fergan tarafından çıkarılmaya başlandı ve 1966'ya kadar Sebilürreşad ismiyle yayımlandı. Derginin Osmanlıca olarak 1925 yılına kadar yayımlanan 641 sayılık ilk dönemi Bağcılar Belediyesi'nce günümüz alfabesi ile yayın dünyasına kazandırılıyor. Bu kapsamda derginin ilk sayıları 8 cilt halinde kitaplaştırıldı. Proje tamamlandığında toplam 25 cilt olacak.

