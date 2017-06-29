Schulz'un sözlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Martin Schulz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına hitap etmesinin engellenmesini isteyen açıklamalarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Martin Schulz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına hitap etmesinin engellenmesini isteyen açıklamalarını kınadı.

7-8 Temmuz'da Hamburg'da düzenlenecek G-20 Zirvesi öncesi 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın G-20 Zirvesi dışında Almanya'da kamuya açık bir etkinliğe katılmasının uygunsuz olacağı' yönünde bazı Alman siyasetçilerin açıklamaları olmuştu. Alman Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Genel Başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz da G-20 Zirvesi için Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada yaşayan Türk vatandaşlarına hitap etmesinin engellenmesini istemişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Alman siyasetçilerin açıklamalarına ilişkin soru üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 toplantısı vesilesiyle Hamburg'a yapacağı ziyaret kapsamında, Alman makamları bir taraftan kendi düzenlemeleri için vatandaş buluşmasının yapılacağı mekana dair resmen başvuruda bulunulmasını talep ederken, diğer taraftan Almanya'daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir. Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu şahsın Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemez ifadelerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

