Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sazlı sözlü zirai don nöbeti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sazlı sözlü zirai don nöbeti

Mersin'in Erdemli ilçesinde meteorolojinin uyarılarıyla çiftçiler domates seralarında sabaha kadar zirai don nöbeti tuttu. Bir güzel sanatlar lise öğrencisi sera içindeki sobaları sabaha kadar yakarak ürünlerini korumaya çalışan çiftçileri yalnız bırakmayarak bağlama çaldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meteorolojinin uyarılarıyla çiftçiler domates seralarında sabaha kadar zirai don nöbeti tuttu. Bir güzel sanatlar lise öğrencisi sera içindeki sobaları sabaha kadar yakarak ürünlerini korumaya çalışan çiftçileri yalnız bırakmayarak bağlama çaldı.
Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi 2. sınıf öğrencisi Osman Uygun, ilçenin eski sahil beldesi Kumkuyu'da ailesini ve komşularını zirai don nöbetinde sazı ve sözüyle yalnız bırakmadı. Liseli Osman Uygun, seslendirdiği parçalarla zirai don nöbetindeki çiftçilere moral verdi. Uygun, "Burada imece usulü zirai don nöbeti tutuyoruz. Ben de komşularımıza ve babama destek olmak için buradayım. Onları eğlendiriyorum. Güzel sanatlar lisesi öğrencisiyim. Hem bağlama çalıyor, hem de eğlenerek nöbet tutuyoruz. Bu nöbet sabaha kadar sürecek. Benim görevim de onları uyutmamak. Bugün ben de üstüme düşeni yapıyorum" dedi.
Rasim Uygun da aralık ayından bu yana don nöbeti tuttuklarını belirterek, "Her gecemiz böyle. Uyumamak için oğlumuz Osman'ı getirdik. Kendisi güzel sanatlar öğrencisi. Bağlama çalıyor, eğleniyoruz, sabahlara kadar böyleyiz. Hava şartları böyle olursa, bir ay daha sürecek gibi" diye konuştu.
Üreticilerden İsmet Ateş de, "Yukarıdaki seramızı don vurdu. Orayı kaybettik, burayı kurtarmak için mücadelemiz devam ediyor, devam da edecek kısmetse. Uğraşıyoruz, çaba harcıyoruz. Meteoroloji uyarı vermişti. Biz de sobalarımızı yaktık. Uyarıya göre birkaç gün devam edecek" dedi.
Ali Hicret Özmen de 24 saattir ayakta olduğunu belirterek, "Meteoroloji uyardı biz de nöbet bekliyoruz. Halimiz ne olacak bilmiyorum" dedi.
Örtü altı üreticileri yetişmiş domatesler ve fidelerini zirai dondan korumak için seralarda sabaha kadar nöbet tuttu.
(Oktay İnce/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otogaza zam !
Adliye önündeki eyleme 33 gözaltı
Dünya Şampiyonasına eşi hazırlıyor
Gaziantep'te açık alan toplantıları yasaklandı
THY Teknik personelinden büyük fedakarlık
2 çocuğu Wilson, bir çocuğu siroz hastası: Nakil bekliyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
Kanadalı şirketten YPG'ye 4x4 zırhlı araç
Kanadalı şirketten YPG'ye 4x4 zırhlı araç
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otogaza zam !
Otogaza zam !
Adliye önündeki eyleme 33 gözaltı
Adliye önündeki eyleme 33 gözaltı
Dünya Şampiyonasına eşi hazırlıyor
Dünya Şampiyonasına eşi hazırlıyor
Gaziantep'te açık alan toplantıları yasaklandı
Gaziantep'te açık alan toplantıları yasaklandı
THY Teknik personelinden büyük fedakarlık
THY Teknik personelinden büyük fedakarlık
2 çocuğu Wilson, bir çocuğu siroz hastası: Nakil bekliyor
2 çocuğu Wilson, bir çocuğu siroz hastası: Nakil bekliyor
'Sınırlara örülen duvarların tek başına yeterli değil'
'Sınırlara örülen duvarların tek başına yeterli değil'
Le Pen AP'ye olan borcunu ödemiyor
Le Pen AP'ye olan borcunu ödemiyor
Hastane ek bina inşaatında korkutan yangın
Hastane ek bina inşaatında korkutan yangın
FETÖ'den tutuklu 51 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye
FETÖ'den tutuklu 51 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye
'Darbe ve FETÖ üyeliği ile ilgili bin 94 dava açıldı'
'Darbe ve FETÖ üyeliği ile ilgili bin 94 dava açıldı'
Bursaspor ara transferde 3 ismi kadrosuna kattı
Bursaspor ara transferde 3 ismi kadrosuna kattı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English