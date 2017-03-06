Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, 'Sayın Bahçeli çok anlamlı bir açıklama yaptı. Bir dayanışma örneği gösterdi' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Sayın Bahçeli çok anlamlı bir açıklama yaptı. Bir dayanışma örneği gösterdi" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, ATV-A Haber ortak yayınında 'Başbakan ile Gündem Özel' programında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen açıklamasına değinen Yıldırım, "Sayın Bahçeli çok anlamlı bir açıklama yaptı. Bir dayanışma örneği gösterdi. Avrupa ülkelerinin önümüzdeki halk oylamasına yönelik tutumlarına karşı sayın cumhurbaşkanımızın, bizim yaptığımız açıklamalar üzerine doğrusu güzel bir davranış içerisinde, bir dayanışma birlikte Avrupa'ya güzel bir mesaj verildi. Daha önce bunu Sayın Baykal da yapmıştı. Ben teşekkür ediyorum çünkü mesele memleket meselesi olunca diğer şeyler teferruat oluyor. Biz zor durumlarda sıkıntılı durumlarda ne kadar ayrı düşünsek de birlikte hareket edebiliyoruz. Bunu 15 Temmuz sonrası Yenikapı ruhuyla ortaya koyduk. Bugün Avrupa'nın ülkemizdeki halk oylamasını yönlendirmeye yönelik bu maksatlı çıkışlarına karşı da böyle bir tutum güzel bir mesaj oldu ve Türkiye'nin milli meselelerde nasıl bir araya geldiğini göstermesi bakımından önemli diye düşünüyorum" diye konuştu.



'KARARGAH RAHATSIZ' MANŞETİ

'Karargah rahatsız' manşetini de değerlendiren Yıldırım, "Eski Türkiye alışkanlıkları olan 'Genç Subaylar rahatsız, TSK rahatsız' gibi manşetleri atarak Refah-Yol hükümetini deviren bu zihniyetin yaptığı bu oyunlar bize sökmez. Herkes milli iradenin temsilcisi olan hükümetin emrindedir. Bu nedenle manşetlerle iktidara yön verme devri çok eskide kaldı" dedi.

