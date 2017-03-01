Savur Belediyesine kayyum atandı

Mardin'in DBP'li Savur İlçe Belediyesine, İlçe Kaymakamı İdris Koç kayyum olarak görevlendirildi.

Mardin'in DBP'li Savur İlçe Belediyesine, İlçe Kaymakamı İdris Koç kayyum olarak görevlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in terör soruşturması çerçevesinde 25 Şubat'ta gözaltına alındığı DBP'li Savur Belediyesine, İlçe Kaymakamı İdris Koç kayyum olarak görevlendirildi. Kararın iletilmesinin ardından belediye binasına gelen polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak, arama yaptı.

