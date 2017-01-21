Savunmasında ne söyledi ?

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin PKK ile mücadele eden birisi olduğunu söyleyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin PKK ile mücadele eden birisi olduğunu söyleyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, eski Beytüşşebap Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Kadir Güntepe, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri Yakut Mahallesi'nde bulunan kayınvalidesinin evinde gözaltına alınmıştı. Kayseri polisi tarafından Tokat'a getirilen Kadir Güntepe'nin nezarethanede sorgu işlemleri devam ediyor. Oldukça agresif davrandığı öğrenilen Güntepe'nin PKK ile mücadele eden birisi olduğunu söyleyerek kendisini savunduğu öğrenildi.



BYLOCK KULLANDIĞI İDDİASI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kadir Güntepe'nin FETÖ/PDY örgütünün gizli haberleşme aracı olan ByLock'u yoğun bir şekilde kullandığı, Amasya Hamamözü'nde kaymakam olarak görev yaptığı dönemde Amasya kaymakamlar imamı olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez telefonla görüştüğü ileri sürülüyor.

(Nurhan İçmez / İHA)