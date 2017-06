Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ mensuplarının yargılanma süreçlerinde ortak bir üslup oluşturduklarını belirterek, 'Edirne'deki savunma ile Kars'taki savunmanın üslubu aynı. Çünkü savunmanın stratejisini Pensilvanya'da belirliyorlar' dedi.

Türkiye Noterler Birliği 46. Olağan Kongresi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımı ile gerçekleşti. Burada konuşan Bakan Bozdağ, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlı bir şekilde süreceğine dikkat çekerek, "Biz büyük bir devletiz. Türkiye büyük bir devlet, bizde büyük bir milletiz. Tarih boyunca bu topraklarda var olmak, bir olmak ve hür yaşamak için bu mücadele sürecektir. Bir ülkenin insanları sahip olduğu temel değerleri için mücadele vermekten vazgeçerse o zaman ayaklarının altında basacağı bir vatan toprağı, devletleri asla olmaz" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarını sürdüren Bozdağ, "Hangi terör örgütü olursa olsun, nereden ve ne tür bir saldırı içinde olurlarsa olsunlar karşılarında daima Türk milletinin şerefli evlatlarını, ordumuzu, polisimizi, emniyetimizi, güvenlik güçlerimizi bulacaklar ve hak ettikleri cevabı alacaklardır. Bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.



"TÜRKİYE EŞ ZAMANLI ON TANE TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE EDEN TEK ÜLKE"

Bakan Bozdağ, dünyanın hiçbir ülkesinin Türkiye kadar terör tehdidi altında bulunmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Ne Amerika, ne Rusya ne de Avrupa'nın başka bir ülkesi Türkiye kadar eş zamanlı, birbirinden zihniyetleri farklı bu kadar terör örgütünün saldırısı ve tehdidi altında değildir. PKK'sı, KCK'sı, FETÖ'sü, DHKP-C'si, adını bilmediğim bir sürü sol terör örgütü var. Yazarak okuyoruz. Alfabede nerede ise terör örgütlerinin isimlerini sayarken harf kalmadı. DAEŞ'i, PYD'si, FETÖ'sü dahil nerede ise Türkiye eş zamanlı on tane terör örgütü ile mücadele eden tek ülke. Böyle bir ülke yok dünyada. Bu terör örgütlerinin tamamı taşeron örgütlerdir. Başka güçlere, başka ülkelere, başka hesaplara hizmet eden örgütlerdir. Parayı ve silahı verenlerin talimatlarını yerine getiren örgütlerdir. Hiçbir terör örgütünün kendi başına ayakta kalması mümkün değildir. Bu silahları kim veriyor? Bu lojistik desteği kim yapıyor?"



"KİM TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE EYLEM YAPIYORSA AVRUPA BAŞ TACI YAPIYOR"

Terörle mücadelede samimi adımların sadece Türkiye tarafından atıldığını söyleyen Bozdağ, sonraki süreçte ise bu mücadelenin süreceğini vurguladı. Bozdağ, Avrupa'nın teröre olan tutumunu değerlendirerek, "Kim Türkiye'nin aleyhine eylem yapıyorsa Avrupa baş tacı yapıyor. Kim Türkiye'de bomba patlatıyorsa, hepsine kucak açıyorlar. Kim adam öldürüyorsa kucak açıyorlar. Kim ihanet ediyorsa ona iltifat yapıyorlar. Kim Türkiye'nin aleyhine çalışıyorsa cumhurbaşkanlığı saraylarında ağırlıyorlar. Darbe teşebbüsü oldu. 249 aziz vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 194 vatandaşımız gazi oldu. Bu darbeyi yapan alçakların hepsine kucaklarını açtılar ve ağırlıyorlar. Türkiye'ye zarar verip, itibarını kaybettirdikleri için ağırlıyorlar. Ama bunlar ne yaparsa yapsınlar Türkiye bunlarla her platformda mücadelesini sürdürecektir. Türkiye mücadelesini terör bitene kadar devam edecektir. Hiç kimse terörle mücadelede bir gevşeme beklememelidir. Bu zaman alacaktır ama eninde sonunda bunları tek tek bulup yok etmekte bizim namus ve şeref borcumuzdur. İnlerine gireceğiz ve bunları yok edeceğiz" diye konuştu.



"FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLANLAR VE ONLARA SONRADAN KATILANLAR AĞIZ BİRLİĞİ YAPMIŞÇASINA 'BİZ YAPMADIK' DİYOR"

Darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'nün ve üyelerinin yargı süreciğine değinen Bakan Bozdağ, "Bir bir bulacağız yargıya teslim edeceğiz. Yargılamalar başladı ama bir gerçekte ortada. Yargılama sırasında darbe teşebbüsünde bulunan bu Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olanlar ve onlara sonradan katılanlar ağız birliği yapmışçasına 'biz yapmadık' diyor. Bombayı atıyor. Her şey sabit, suçüstü. Görüyorum bu kadar insan görüyor. 'O ben değilim' diyor. O sen değilsen o kim? Tankların içinden çıkıyor, vatandaşın üzerine tank sürülüyor. O sen değilsen kim? Örgütün ele başı Gülen talimat verir; 'her şeyi reddedeceksiniz, her şeyi inkar edeceksiniz'. Mahkeme heyetinin, Türk milletinin aklı ile alay edercesine inkar ediyorlar ve reddediyorlar. Bilirkişi raporları var, hala inkar ediyorlar. Böylesine alçak bir terör örgütü ben görmedim, duymadım" şeklinde konuştu.

"Fetullahçı Terör Örgütü bugüne kadar gördüğümüz terör örgütlerinin hiçbirine benzemiyor" diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yöntem, yapı, işleyiş ile benzemiyor. Her türlü suçu, haksızlığı, yanlışlığı Allah rızasını umarak yapan bir örgütten bahsediyoruz. Size kumpas kuruyor, cennete gideceğine inanıyor. Soruları çalıyor, ibadet yaptığını düşünüyor. Suç işlediğini düşünmüyor. Bambaşka bir yapı ile karşı karşıyayız. Atatürkçü'nün yanında en ala Atatürkçü, cumhuriyetçinin yanında en ala cumhuriyetçi, milliyetçinin yanından en ala milliyetçi, PKK'lının yanında en ala PKK'lı, kimin yanında ise ondan daha fazla onun gibi görünen bir terör örgütü. Onun için bunlarda kişilik gelişmiyor, karakter olmuyor, omurga hiç yok. Göründükleri gibi değil, oldukları gibi hiç değiller."



"HUKUK İŞLEYECEKTİR"

Bozdağ, FETÖ'ye karşı vatandaşları uyararak, "Hepimizi kandırabilirler" mesajını verdi. FETÖ mensuplarının yargılanlama süreçlerinde vatandaşların hiçbir endişeye kapılmaması gerektiğini söyleyen Bakan Bozdağ, "Hukuk işleyecektir. Yargılamanın nasıl yapılacağı usul yasalarımızda bellidir. Bu usul yasalarına göre yargılamalar yapılacaktır. Sonunda da yargı bunlara hak ettiği cezayı verecektir. Kimsenin bundan endişesi olmasın" dedi.



"SAVUNMANIN STRATEJİSİNİ PENSİLVANYA'DA BELİRLİYORLAR"

FETÖ sanıklarının ailelerine ve yakınlarına seslenen Bozdağ, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Lütfen bu terör örgütünün ele başı Fetullah Gülen alçağına ve adamlarına karşı sesinizi yükseltin, 'Yeter artık, bizden ve ailemizden uzak durun, çocuklarımızdan uzak durun' diye onlara karşı tavır koyun. Bütün mahkemelerde savunmalara bakın; Edirne'deki savunma ile Kars'taki savunmanın üslubu aynı. Çünkü savunmanın stratejisini Pensilvanya'da belirliyorlar, burada örgüt üyelerinin hepsi buna aynen uyuyorlar. Ailelere kadar bunu etkilemeye ve aynı şeyi yapmaya, yaptırmaya çalışıyorlar."

(Benan Özben / İHA)