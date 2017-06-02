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'Savunmalarda şunu gördüm hiçbiri suçu kabul etmiyor'
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'Savunmalarda şunu gördüm hiçbiri suçu kabul etmiyor'

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Silivri'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki darbe ana davasına katıldı. Dava süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuzu, 'Savunmalarda şunu gördüm hiçbiri suçu kabul etmiyor' dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Silivri'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki darbe ana davasına katıldı. Dava süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuzu, "Savunmalarda şunu gördüm hiçbiri suçu kabul etmiyor" dedi.
15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul'daki darbe ana davasının görülmesine Silivri'de devam ediliyor. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Hukukçu Burhan Kuzu Silivri Cezaevi'ne gelip duruşmayı takip etti. Duruşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kuzu, "Savunmalarda şunu gördüm hiçbiri suçu kabul etmiyor. Kim yaptı diyorsun FETÖ yaptı diyor. Peki FETÖ yaptı siz niye çıktınız ortaya, bir terör alarmı oldu, biz ona çıktık. Yasada yeri var mı? Şu yasada var. Peki valinin emriyle oluyor diyor haberin var mı ondan? Onu ben bilemem diyor. Anladık siz terör için çıktınız. Onu bir kenara koyduk. FETÖ yaptı diyorsunuz bunu da koyduk. FETÖ yaptıysa yapan elemanlar nerede? Uzaydan gelmiş gitmişler. Tamamen sanki sanal bir durumdan bahsediyorlar" diye konuştu.

"AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE MALZEME HAZIRLIYORLAR"
İçeride çok rahat bir yargılama ortamı olduğunu dile getiren Kuzu, "Elbette ki hava zaman zaman haklı olarak geriliyor. İçeride şehitlerimizin, gazilerimizin yakınları var. Bir de sanık avukatları tahrik ediyorlar. Savunma hakkı falan değil direk ortamı germek için. O germeyi tabi ben hukukçu olarak anlıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine malzeme hazırlıyorlar. Baskı vardı konuşamadık falan gibi" dedi.

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ TOPLUMDAN BİRAZ İLGİ BEKLİYOR"
Şehit ve gazi ailelerinin daha çok ilgi beklediğini söyleyen Kuzu, "Biraz daha bizim dışımızdaki insanlarda gelsin şeklinde. Hem moral olarak hem salondaki havayı biraz daha dolu hale getirmek adına söylüyorlar. Bende aynı fikirdeyim. Biraz daha ilgi olması lazımdı. Partimizden 10-15 vekilimiz vardı içeride. Davayı izliyorlar" şeklinde konuştu.

CHP'YE ELEŞTİRİ
Açıklamalarında Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" sözlerini eleştiren Burhan Kuzu, "Maalesef ana muhalefet partisi liderinin densiz bir şeklide, belki de planlı bir şekilde bu dava kontrollü bir darbedir şeklindeki yaklaşımı salona da geçmiş. Salonda da aynı şeyi kullanmaya çalışıyorlar. Bu davayı sulandırmadır ve CHP'nin çok büyük payı var bu işte" dedi.
Burhan Kuzu yaptığı açıklamalardan sonra Silivri Cezaevi'nden ayrıldı.
Öte yandan FETÖ hainlerinin darbe girişiminin başarılı olması halinde tutuklanacakların başında Burhan Kuzu da yer almıştı. Nitekim Silivri'de görülen FETÖ ana davasının iddianamesinde bu hususa yer verilmiştir.
(Alper Korkmaz /İHA)

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