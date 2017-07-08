Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Savunma sanayiinde hedef yüzde 80 yerlilik
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Savunma sanayiinde hedef yüzde 80 yerlilik

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, '2023'te hedefimiz savunma sanayiindeki yerlilik oranlarını yüzde 80'lere ulaştırmak, bağımlılığımızı yüzde 20'lerin altına indirmektir' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "2023'te hedefimiz savunma sanayiindeki yerlilik oranlarını yüzde 80'lere ulaştırmak, bağımlılığımızı yüzde 20'lerin altına indirmektir" dedi.
İstanbul Pendik'teki Selah Tersane'sinde düzenlenen Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilme törenine Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve çok sayıda davetli katıldı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ülkede çıkan problemler karşısında caydırıcı gücü çok yüksek bir orduya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücünü artırmak, bölgede Türkiye'ye hiç kimsenin yan gözle dahi bakmamasını temin etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bunu 3 ayaklı sürdürüyoruz. Birincisi nitelikli insan kaynağı. Hangi teknolojiye sahip olursanız olun eğer insan kaynağınız nitelikli değil ise bir anlam ifade etmez" dedi.
Milli Savunma Üniversitesinin önümüzdeki süreçlerle ilgili çok yoğun ve çok kapsamlı çalımalar yürüttüğünü kaydeden Bakan Işık, "Bu yıl Harp Okullarımıza 5 bin 300 öğrenci alacağız. Son 4 yılın ortalamasının 4 katı kadar Harp Okullarımıza müracaatın olduğunu iftiharla söylemek isterim. Artık Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu şerefli ocağın bir mensubu olmak, geleceğin komutanı olmak için gençlerimizde çok saha fazla arzu ve istek var. Müracaat eden öğrencilerimizin mülakata gelme oranı da yüzde 35'lerden, yüzde 50'lere yükseldi. Anadolu'nun bütün evlatlarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapılarının açık olduğunu bir kez daha ifade etmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MODERN, YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİNİN İNŞASI İ.ÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Bakan Işık, ikinci önemli çalışmanın Türk Silahlı Kuvvetlerinin alt yapısını daha da güçlendirmek olduğunu söyleyerek, "Üçüncü ayak olarak da Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücünü tepe noktasına taşıyacak modern, yerli ve milli savunma sanayinin inşası için çalışıyoruz. Savunma sanayinin bugün geldiği nokta göğüs kabartıcıdır. Yüzde 24 olan yerlilik oranı bugün itibariyle yüzde 60 oranlarını geçmiştir. Hedefimiz 2023'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında savunma sanayisindeki yerlilik oranlarını yüzde 80'lere ulaştırmak bağımlılığımızı yüzde 20'lerin altına indirmektir" şeklinde konuştu.
İşletim sistemlerinin, yazılım ve güvenlik kodlarının yerli ve milli olması için çalıştıklarına değinen Bakan Işık, "Şehit Üsteğmen Arif Ekmekçi gemisi Türk Deniz Kuvvetlerinin lojistik imkanlarına çok ciddi katkı sağlayacak. Ben Selah Tersanesi'nin her bir mensubuna çok çok teşekkür ediyorum. Bu denizlerin bize mavi vatan olabilmesi için şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gemi inşa sektöründe yatırım miktarının yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu sektör 2 buçuk milyar dolara yakın yıllık ekonomik büyüklüğe erişmiş durumda. Özellikle tersane kiralama sürelerini 49 yıla çıkarmak talimatlar ve hükümetimizin desteği, aynı zamanda imar probleminin çözülmesiyle birlikte sektöre yaklaşık 6 milyar Türk Liralık da kredibilite kazandırmış olduk" ifadelerini kullandı.
Sektörde yaklaşık 30 bin kişi istihdam edildiğini kaydeden Bakan Arslan, "Yat imalatında da dünya üçüncüsü olmuş ülke konumundayız. Şehit Üsteğmen Arif Ekmekçi, Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anarken bu geminin ülkeye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu geminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Rabbim selamet versin" şeklinde konuştu.
(Cenk İşver/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Savunma sanayiinde hedef yüzde 80 yerlilik
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artacak
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi
Cinnet getiren esnaf ortalığı birbirine kattı
Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Ümit Özdağ yeni partinin genel başkanını açıkladı
Ümit Özdağ yeni partinin genel başkanını açıkladı
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Alman gazeteciye ayar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Alman gazeteciye ayar!
Vahşet! Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler
Vahşet! Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler
İstanbul'daki FETÖ davalarında ilk karar: 1 müebbet 23 beraat
İstanbul'daki FETÖ davalarında ilk karar: 1 müebbet 23 beraat
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Savunma sanayiinde hedef yüzde 80 yerlilik
Savunma sanayiinde hedef yüzde 80 yerlilik
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artacak
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi
Cinnet getiren esnaf ortalığı birbirine kattı
Cinnet getiren esnaf ortalığı birbirine kattı
Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu
Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu
Beşiktaş Atınç'ı KAP'a bildirdi
Beşiktaş Atınç'ı KAP'a bildirdi
Şarjmatik görünümlü kumar makinesi
Şarjmatik görünümlü kumar makinesi
Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri'yi kabul etti
Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri'yi kabul etti
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artacak
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
'Adalet Yürüyüşü'ne balonlu karşılama
'Adalet Yürüyüşü'ne balonlu karşılama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English