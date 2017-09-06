06.09.2017 21:11 Savcının oğlu tartıştığı şahıslara lojmandan ateş açtı: 2 yaralı

İstanbul Ataköy'deki hakim savcı lojmanında kalan bir savcının oğlu, kafede tartıştığı şahıslara lojmandan rastgele ateş etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İstanbul Ataköy'deki hakim savcı lojmanında kalan bir savcının oğlu, kafede tartıştığı şahıslara lojmandan rastgele ateş etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Ataköy 5.Kısım'da bulunan ve hakim savcı lojmanlarının olduğu Dumlupınar Sokak'ta 9 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, bir savcının oğlu olduğu öğrenilen genç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kız arkadaşı parkta bulunan bir kafede tartıştı. Tartışmayı mekanda bulunan vatandaşlar ve çalışanlar ayırdı. Tartışma sonrasında sinirlenen genç, 9 katlı binanın 7'nci katında bulunan evine giderek eline aldığı tüfekle parka doğru rast gele art arda ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Açılan ateş sonrasında panikle yere yatan vatandaşlardan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı olan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.



POLİS, BİNAYA KOÇBAŞI İLE GİRDİ

Olay sonrası teslim olmayan şahsı almak üzere bina önüne çok sayıda özel harekat polisi geldi. Polisler, ellerindeki zırhlı kalkan ve koçbaşı ile bina içerisine girdi. Şahsı ikna etme çalışmaları devam ederken bina önünde çok sayıda resmi ekip ve özel harekat polisi güvenlik önlemi aldı.



"BİZ ÇOCUĞU BEKLERKEN, YUKARIDAN SİLAH SIKIYORLAR DENİLDİ, HERKES YERLERE YATTI"

Kafede kavga anını yaşadığını söyleyen bir vatandaş, olayı şöyle anlattı, "Kafede arkadaşlarımızla otururken bir bağırma sesi geldi. Kafede arkadaşlarımızla otururken bir bağırma sesi geldi. tartıma sırasında vatandaşlar hırpalar gibi oldu. Daha sonra koşarak gitti. Bizde bıçak alıp gelecek sandık. Biz çocuğu beklerken, yukarıdan silah sıkıyorlar denildi, herkes yerlere yattı. Polisler geldikten sonra ses bombası attı. Herkes yerlere yattı. Ondan sonra özel harekat polisi gelince bizde rahatladık ve burada bekliyoruz" dedi.

Olay anını anlatan başka bir vatandaş, şahsın park içerisinde bulunan bir kafede kız arkadaşı ile tartıştığını ileri sürerek, "Kız arkadaşı ile tartışmışlar mekanda. Mekan sahibi müdahale etmiş. O da kızıp yukarıdan ateş ediyor. 3 hafif yaralı var diye duydum. Burası hakim savcılar sitesi diye biliyoruz. Parkın içine ateş etmiş" dedi.

Öte yandan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Mehmet Başa/İHA)

